Diversification de l’économie : Le secteur privé, un atout essentiel

Le secteur privé constitue un atout essentiel dans la diversification de l’économie algérienne, a affirmé jeudi dernier à Valenciennes le consul général d’Algérie à Lille, Rachid Belbaki, soulignant que l’entreprise privée est le principal pourvoyeur d’emplois en Algérie. Le secteur privé constitue un atout essentiel pour la diversification de l’économie algérienne. Grâce à ses capacités dynamiques d’entraînement, il participe désormais à la recomposition du champ économique et social et de l’environnement administratif et partenarial, a expliqué le consul général dans son intervention introductive à deux tables-rondes sur l’Algérie, organisées en marge du Salon multisectoriel made in Hainaut, ouvert jeudi sur le site minier de Wallers Arenberg à Valenciennes, au nord de la France, au cours duquel l’Algérie est à l’honneur. Il a indiqué que l’entreprise privée dynamique, en expansion rapide, est le principal pourvoyeur d’emplois et est, a-t-il précisé, à l’origine de 85% de la valeur ajoutée dans les branches hors hydrocarbures. Elle joue un rôle décisif dans la conjoncture actuelle grâce à son dynamisme et sa capacité d’adaptation, a-t-il affirmé dans son intervention sur l’économie algérienne et les perspectives de développement. D’emblée, il a énuméré les atouts économiques de l’Algérie, en insistant sur son positionnement géographique, son grand potentiel agricole, sa base industrielle large et diversifiée jouissant d’un important patrimoine foncier sous forme de zones industrielles et de zones d’activité mises à la disposition des investisseurs étrangers et locaux. Rachid Belbaki a explicité brièvement la politique de diversification économique menée par le gouvernement.

Afin de diversifier son économie, le gouvernement algérien entend développer les énergies renouvelables et lancer massivement 18 filières industrielles, relancer l’industrie et stimuler l’emploi, a-t-il soutenu, précisant aux nombreux chefs d’entreprises françaises présents à la rencontre, que cette politique de diversification concerne également les secteurs à forte valeur ajoutée, tels que l’agro-industrie, les services ainsi que l’économie numérique et celle du savoir En parallèle, a-t-il fait constater, l’Algérie poursuit également une politique de développement territorial dans une perspective d’intégration africaine en s’appuyant sur l’amélioration de l’infrastructure et le développement des capacités d’innovation et d’attractivité des territoires, évoquant dans ce sens les importants investissements publics dans les infrastructures, notamment dans les secteurs du transport (routier, ferroviaire, aérien et maritime), de l’eau et de l’électricité. Il a considéré que les grands chantiers d’infrastructure, réalisés ou programmés, ouvrent des perspectives nouvelles pour les entreprises algériennes avec celles de tout le continent africain qui doivent contribuer substantiellement au mouvement d’intégration régionale en Afrique. Par ailleurs, le consul général a indiqué que parmi les perspectives de développement de l’économie algérienne figurent l’institutionnalisation du changement en révisant le statut et la composition du comité Doing Business, l’accélération de la création d’entreprises en simplifiant la charge administrative afin de réduite au maximum les coûts de transaction, le développement des start-up et la réforme du système bancaire avec l’élimination des anomalies et le développement des marchés de capitaux. (APS)