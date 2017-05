REGARD : Et le professionnalisme ?

Les «ROMBOS» des quatre roues arrivent, libérez le passage. Allons-y pour un énième show de démonstration de force où tous les moyens sont utilisés pour ôter de leur chemin, ces concurrents, voire ces ennemis potentiels qui menacent la recette du jour. Une fois de plus, l’indulgence, le droit à l’erreur ne sont point permis. Il sont carrément à écarter. On voit rouge. L’adrénaline monte. La gare routière, les arrêts de bus obligatoires et facultatifs, se transforment, en fraction de seconde, en arènes où les «champions» ne sont autres que les chauffeurs et les receveurs du transport collectif, plus exactement les bus. La raison se tait et la loi de la jungle hausse le ton, impose sa suprématie pour accaparer la plus grosse part du gâteau. C’est une lutte acharnée et quotidienne à laquelle se livrent de nombreux transporteurs incorrigibles et résolus à faire la pluie et le beau temps sur la route, quitte à user et à, abuser de tous les instruments pour parvenir à l’impératif «bourrage» du sacré autobus. Barres de fer, piolets et autres artilleries sont très souvent employés pour se faire entendre. Le transport collectif, à vrai dire, connaît une anarchie indescriptible avec ces énergumènes qui sèment la terreur là où ils passent. Les manœuvres dangereuses, pour arriver le premier à l’arrêt, portes ouvertes, manque de civisme et de respect envers les usagers de ce mode de transport, n’étonnent plus avec la tendance certaine à la clochardisation de cette profession. Aujourd’hui, ce n’est un secret pour personne, le droit au confort est bafoué tous les jours, avec tous ces bus, pleins à craquer comme des outres. Prendre l’autobus est loin d’être une partie de plaisir pour l’usager, victime carrément du mépris d’un receveur ou d’un chauffard qui s’adonnent en spectacles ou malmènent physiquement et mentalement le pauvre passager qui ne sait plus à quel saint se vouer, notamment au niveau de certaines localités de l’ouest d’Alger où les dessertes sont assurées par un seul et unique transporteur. Cette anarchie a encouragé, il faut l’admettre, le recours systématique au taxi «clandestin», devenu, pour beaucoup, une sorte de bouée de sauvetage, pour leurs déplacements. En attendant des jours meilleurs, le calvaire continue.



Samia D.