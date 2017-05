Le président de l’Association des diabétiques de la wilaya d’Alger : « Plus de bandelettes pour le mois béni »

L’Association des diabétiques de la wilaya d’Alger appelle la sécurité sociale à donner une boîte d'autosurveillance glycémique pour les diabétiques de type 2 stabilisés et traités par voie orale, pendant ce mois béni.

En effet, à quelques jours avant Ramadhan, le président de l’association, Fayçal Ouhadda, qui nous a reçu dans son bureau, nous a déclaré que «les malades ont besoin de plus de boîtes d'auto-surveillance glycémique durant ce mois. Le malade a droit à plus de bandelettes. Ce n’est pas de la charité, il ouvre droit du moment qu’il a sa carte Chifa».

M. Ouhadda nous a expliqué que «la Cnas a pris en considération les recommandations de l’OMS, alors que celle-ci n’a pas pris en considération les diabétiques musulmans et Ramadhan».

Le président de l’association a estimé qu’«un diabétique de type 1ou 2 ont le même état psychologique et réfléchissent de la même manière. Du moment que la personne devient diabétique, elle a besoin de surveiller sa glycémie plusieurs fois, et ce jusqu’à 8 fois par jour».

M. Ouhadda a indiqué qu’«au sein de l’association, on apprend au malade à être autonome, en surveillant sa glycémie, grâce à l’appareil. Cet outil médical lui évitera d’aller directement aux urgences».

En effet, une boîte contient 50 bandelettes, si un diabétique utilise seulement 4 fois par jour, selon les recommandations des spécialistes, cela lui fera 120 bandelettes par mois. Le malade ne finira pas le mois béni avec une seule boîte.



W. Benhamed