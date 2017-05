Béchar : Un invité de marque au sud

Depuis toujours, Ramadhan est resté un invité de marque auquel doit être dévolue, en tout premier lieu, une grande piété, tout en respectant les coutumes ancestrales, qui ne sont en fait, et contrairement à ce que pourraient penser bien de gens, point en contradiction avec celles que l’islam préconise durant cette période de jeûne. À Béchar, lorsqu’on excipe le mois béni de Ramadhan, c’est d’abord la conduite à tenir qui est invoquée, aussi bien sur le plan spirituel que social. Depuis déjà un bon bout de temps, notamment à l’orée du mois de Chaâbane, on se réjouit de tous ces moments de prière, de «nafila» et de tous ces actes de piété qui nous rapprochent de Dieu. Il va sans dire également, qu’à cette occasion, il n’est point question de faire allusion aux mesures de restriction pouvant être prises en d’autres circonstances, car, sur le plan familial et social, l’hospitalité dont font déjà preuve les gens du Sud est encore redoublée de bonnes intentions en ce mois béni (on ne s’étonnera pas d’être, à tout moment, sollicité pour partager le repas du f’tour).

Divers préparatifs sont menés tout au long de cette période qui précède ce mois. Excepté les nouvelles tenues que les hommes acquièrent pour se rendre à la mosquée, les préparatifs pour le mois de jeûne reviennent essentiellement aux femmes qui, tout d’abord, pensent à renouveler leur vaisselle et prennent d’assaut tous les lieux qui pourraient satisfaire leurs envies et leurs désirs. De nouveaux couverts sont achetés à cette occasion, qui permettront également d’accueillir la famille ou d’autres invités. Certaines ménagères renouvellent leurs robot, hachoir ou batteur, et bien d’autres services et ustensiles de cuisine, sans pour autant perdre de vue le décor de leur intérieur, qu’elles peuvent changer pour l’événement. Pour le mois de Ramadhan, c’est aussi et surtout s’approvisionner en épices pour le principal plat, la h’rira, dont vous sentirez l’odeur alléchante au moment de rompre le jeûne ; cette soupe à base de blé moulu et qui cuira à petit feu, accompagnée d’une série d’épices, mais dont le plus affectionné demeure le fameux ras el-hanout, un amalgame de différents aromates, à la base de toute cuisson dans la région. Beaucoup de personnes à l’esprit plus prévoyant ou en signe de méfiance commencent, en ces derniers jours de Châabane, à faire quelques achats de vêtements pour leurs enfants, évitant ainsi les grandes ruées que l’on vivra, dès la dernière seconde quinzaine du mois de Ramadhan. Préparer la venue de ce mois béni, c’est aussi penser à préparer les veillées en famille ou entre amis, car entre jeûne et canicule, et bien différemment des populations des villes du nord du pays qui peuvent s’évader, à titre de détente, vers bien d’endroits et de lieux de loisirs ou assister à des soirées musicales, ou tout simplement s’attabler, en nocturne, à un restaurant ou une crèmerie, la population de Béchar ne peut s’offrir une telle opportunité, faute de lieux de loisirs et de détente réservés aux familles. Des familles qui n’ont d’autre choix que de s’organiser pour des veillées ramadhanesques, en famille ou entre amis. Quoi qu’il en soit, le mois de Ramadhan demeure ce mois de piété, de solidarité, dont les préparatifs et l’accomplissement restent profondément ancrés dans les traditions du Sud, et auquel une grande attention lui est dévouée, car l’on ne lésine point lorsqu’il s’agit de culte.

Ramdane Bezza