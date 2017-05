Ramadhan 2017 : Les préparatifs vont bon train

Une semaine seulement nous sépare du mois béni de Ramadhan. Depuis quelque temps, les ménagères n’ont que ce mot à la bouche, «Ramadhan arrive», et elles s’y préparent d’ores et déjà d’arrache-pied, pour accueillir cet important événement, dans la joie et la gaieté.

En effet, la plupart des Algériennes restent attachées aux traditions ancestrales et tiennent à préserver les habitudes d’autrefois qui marquent la venue de «Sidna Ramadhane».

Accordant un intérêt particulier à ce mois béni, les ménagères ont déjà entamé les préparatifs qui sont considérés comme une nécessité pour accueillir à bras ouverts cet évènement. Selon Meriem, une femme au foyer qui a entamé les préparatifs, il y a quelques jours, «la maison doit être nettoyée de fond en comble, et bien entretenue, pour renforcer l’ambiance festive de ce mois béni».

Pour donner une touche particulière à ses plats et mets durant Ramadhan, l’Algérienne n’économise nullement ses moyens pour acquérir une nouvelle gamme de vaisselles et d’ustensiles, et s’adonne à cœur joie à des achats de tout genre. Ce commerce connaît, durant cette période, un engouement très particulier, et les magasins spécialisés dans ce créneau deviennent la destination privilégiée des consommatrices.

Ces derniers jours, c’est aussi le rush sur les marchés populaires afin de s’approvisionner des denrées alimentaires nécessaires. Certaines mamans bien rodées ne se laissent pas surprendre, à la veille de Ramadhan, avec un garde-manger vide. Elles tentent d’approvisionner leur ménage par des quantités suffisantes en denrées alimentaires les plus prisées durant ce mois de jeûne.

Dans les magasins, une variété de produits est déjà exposée, comme le «frik», ingrédient essentiel dans la préparation de l’incontournable «chorba». Certaines femmes préparent leur stock de raisins secs, de pruneaux, de condiments et d’épices qui relèvent le goût des plats préparés et procurent la satisfaction du jeûneur au moment du f’tour. En effet, au niveau des marchés, l’odeur des épices en tous genres et des herbes aromatisées embaume l’air, marquant l’avènement. Pour la ménagère, c’est la course contre la montre, pour tenter de procurer tous les ingrédients nécessaires afin que le Ramadhan se déroule sous les meilleurs auspices. En ce mois de jeûne, où toutes les couleurs et toutes les saveurs se donnent rendez-vous, la ménagère ne lésine pas sur les moyens pour offrir à sa famille une table garnie, à chacune sa manière pour faire de ces trente jours de jeûne, un mois à la fois de piété et de fête.

R. S.