Radieuse : Les stars du foot à l’écoute des jeunes de M’sila et Biskra

La visite de la délégation de la Radieuse aux wilayas de Msila et Biskra, afin de rencontrer la jeunesse non structurée et la faire profiter de sa grande expérience en matière de sport de proximité, a connu une réussite totale.

Les jeunes de Msila et Biskra ont été très intéressés et contents de voir de près des stars du football algérien, tels que Belloumi, Megharia, Kouici, Chaib, Haddou, Salhi, Mezouar, Benchiha et Hansal Mohamed, lesquels ont distribué des équipements sportifs, dans les différents terrains de sport de proximité. Ces anciens internationaux sont allés même jouer de petites parties avec les jeunes afin de partager la joie de milliers de supporters biskris, suite à l’accession de leur cher club. La Radieuse et sa délégation ont eu aussi des gestes de solidarité envers certaines familles dans le besoin. Des hommages posthumes ont été adressés à des personnalités qui ont marqué le sport algérien, à l’image du regretté Dilmi Smaïn. Le wali de Msila, M. Megdad Hadj, a remercié la Radieuse et les anciennes stars pour leur visite qui a créé un évènement original dans la ville ainsi que la joie auprès de la jeunesse, surtout que les jeunes de l’Algérie profonde ont besoin de telles manifestations.

De son côté, M. Kerroum Ahmed, wali de Biskra, a aussi salué la présence de la délégation de la Radieuse, qui a partagé la joie et la liesse des joueurs et des jeunes de Biskra, ainsi que la réussite de la rencontre avec le mouvement associatif.