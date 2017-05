JSMB : Boualem Tiab démissionne

Le président de la JSMB, Boualem Tiab, a tenu une conférence de presse, mercredi, au cours de laquelle il est revenu longuement sur la saison de l’équipe et l’échec de l’accession que le tout-Béjaia ne digère toujours pas. Sans ambages, ledit président a endossé la responsabilité de ce cuisant échec aux joueurs et au staff technique « qui n’ont pas joué le jeu », a-t-il précisé.

Boualem Tiab est monté au créneau au cours de la conférence pour dénoncer le manque d’engagement des joueurs.

« On dirait des fonctionnaires qui ne sont là que pour encaisser des salaires. Aucun engagement, aucun dévouement. Ils n’ont jamais visé l’accession », a-t-il regretté avant d’asséner : « C’est incontestablement la pire équipe qu’on ait recrutée. » Clair, net et précis.

Boualem Tiab est allé carrément au cours de son « oratoire » à douter de la sincérité de certains joueurs : « Je n’ai pas de preuves, mais aujourd’hui, je me pose des questions. Je ne peux pas jurer qu’ils n’aient pas levé le pied à un moment ou un autre. » Par ailleurs, Boualem Tiab a chargé le staff technique, qui a failli, selon lui, dans sa mission. Il est utile de rappeler que Younes Ifticen a tenu, lui aussi, il y a quelques semaines, à peu près le même discours que son président en accusant au sortir d’une défaite en championnat « certains joueurs de trahison ». Ils doivent savoir de quoi ils parlent, même si concrètement la JSMB a raté son accession de peu, après une phase aller pourtant prometteuse.

Boualem Tiab a annoncé à la fin de la conférence qu’il démissionne de son poste. « Nous allons assainir la situation et je m’en irai. C’est fini », a dit le vieux dirigeant qui cumule plusieurs « mandats» à la tête de la JSMB.

Amar B.