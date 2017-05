ESS-JSS : L’attraction du jour

Il est clair que cette 27e journée du championnat national sera tronquée de trois rencontres. Il s’agit de MCA-CRB (reporté au samedi 27 mai), USMH-CSC (reporté au 27 mai) et USMA-NAHD (reporté au lundi 29 mai).

Par contre, le match CSC-MCA comptant pour la mise à jour de la 26e journée de ligue1, qui devait se jouer hier vendredi, a été décalé à aujourd’hui au stade Benabdelmalek de Constantine d’une capacité de 12.000 places. Toutefois, les organisateurs n’ont cédé que 350 places aux supporters du MCA. Ce qui est anormal du fait qu’à l’aller, il y avait au stade du 5-Juillet plus de 12.000 supporters du CSC. Ceci dit, les deux équipes ne vont pas se faire de cadeau durant cette empoignade très importante aussi bien pour le haut que le bas du tableau. Le MCA jouera pratiquement avec ses meilleurs atouts après les retours de Seguer, Chérif El Ouazzani et aussi Aouedj qui était blessé. Le CSC, pour sa part, ne pourra pas compter sur Meghni, Sabeur et Tayeb. Toujours est-il, Amrani possède les moyens pour les remplacer. On s’attend à un match très serré et même musclé !

Au stade du 08-Mai 45 de Sétif et pour le compte de cette 27e journée de Ligue1, l’ESS aura face à elle une très grande équipe du Sud algérien, la JS Saoura, qui pratique un très bon football. On peut même dire que si elle joue le jeu jusqu’au bout, elle sera capable de damer le pion à son hôte du jour. L’avantage du terrain, cependant, aura son pesant d’or.

L’USMBA, une équipe qui marche bien en ce moment, en dépit de quelques problèmes internes, aura à cœur de se racheter, après son nul (1 à 1), à Béjaïa, devant le MOB. Elle recevra aujourd’hui, dans son fief du 24-Février, l’O. Médéa, une équipe qui alterne le bon et le moins bon. Il est clair que l’avantage du terrain aura son importance, mais attention à la réaction des poulains de Slimani (convoité par le NAHD). C’est un ensemble qui reste imprévisible.

A Zabana, le MCO, qui a déçu ses fans face à l’USMA, à Bologhine, en se retranchant en arrière laissant les Usmistes faire ce qu’ils voulaient, tentera de se reprendre. En effet, face à la lanterne rouge, le MOB, les Hamraoua chercheront à se ressaisir et prendre trois précieux points en cas de succès. Pour autant, Cavalli devra jouer l’offensive et ne pas rester derrière et attendre « bêtement » l’adversaire. Selon les derniers échos en provenance d’Oran, le coach de cette équipe a l’intention de provoquer un grand changement au sein de l’effectif du fait que certains joueurs ne se donnent pas à fond. Outre cela, les Béjaouis, qui n’ont rien à perdre, viendront, à Zabana, pour essayer de s’amuser et surtout de réaliser un bon résultat pour montrer à tous qu’ils ne méritent pas ce qui leur arrive actuellement avec cette relégation.

A Batna, les présents vont se délecter par le derby de l’Est mettant aux prises Batnéens et les gars de Tadjenanet. Ce sera un match « couperet ». Un bon résultat relancerait les locaux en accroissant leurs chances d’entretenir le suspense du maintien jusqu’au bout. Ce sera un match à suivre de plus près. A Tizi-Ouzou, la JSK aura fort à faire devant une très bonne formation du RC Relizane qui l’avait battue, à l’aller, au stade Tahar- Zougar, sur le score de 3 à 1. Espérons que le fair-play prédominera !

Hamid G.