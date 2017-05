Réduction des aides aux réfugiés sahraouis : Les mises en garde de la PAM

Le programme alimentaire mondiale des Nations-Unis (PAM) en Algérie a mis en garde mercredi contre toute réduction ou interruption de l'assistance alimentaire destinée aux réfugiés sahraouis, soulignant que les besoins tournent autour de 7.9 millions de dollars, a indiqué un communiqué de l'agence onusienne. «Le PAM nécessite d'urgence 7.9 millions de dollars américains afin de pouvoir maintenir une distribution d'aide alimentaire essentielle aux réfugiés sahraouis au cours des six prochains mois», a évalué le PAM, mettant en garde contre «toute réduction ou interruption de l'assistance alimentaire qui pourrait avoir des conséquences sérieuses sur la sécurité alimentaire et l'état nutritionnel des réfugiés, en particulier des jeunes enfants, des femmes enceintes et allaitantes, des personnes âgées et malades». L'agence onusienne a lancé, à cet effet, un appel aux bailleurs de fonds à apporter un soutien d'urgence aux réfugiés du Sahara occidental, étant donné, argumente-t-on, qu'il soit «impossible de distribuer des rations alimentaires complètes, en raison d'un grave déficit de financement». En ce mois de mai, le PAM s'est vu contraint de réduire les rations alimentaires de près de 20%, ajoute le communiqué. «L'assistance humanitaire du PAM demeure un lien vital pour des milliers de réfugiés sahraouis qui dépendent grandement de celle-ci pour subvenir à leurs besoins alimentaires fondamentaux. Les rations contiennent des denrées alimentaires de base, tels que la farine de blé, l'huile végétale et le riz», soutient le document, soulignant que «si de nouvelles contributions ne se concrétisent pas, le PAM se trouvera dans l'obligation de réduire les rations de juin de moitié, soit au dessous des apports quotidiens conseillés». «Le PAM est sérieusement préoccupé par le manque de financement qui nous a déjà obligé à réduire les rations alimentaires mensuelles plusieurs fois cette année», a déclaré M. Ramain Sirois, représentant du PAM en Algérie, affirmant que «des familles de réfugiés vulnérables ont besoin d'un soutien alimentaire nutritionnel continu, d'autant plus que le mois de ramadhan est pour bientôt». Pendant près de six mois, le PAM a dû interrompre la distribution de produits nutritifs spécialisés pour la prévention et le traitement de l'anémie, du retard de croissance et de la malnutrition chez des milliers de mères enceintes et allaitantes et leurs jeunes enfants. Cela pourrait détériorer davantage leur état nutritionnel, ce qui peut avoir de très graves conséquences. Le PAM soutient les réfugiés sahraouis en Algérie depuis 1986. Toute assistance du PAM en Algérie est effectuée et suivie en partenariat avec des organisations nationales et internationales qui veillent à ce que l'assistance parvienne à sa destination.