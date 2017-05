Décès de la veuve d’Abane Ramdane la moudjahida Izza Bouzegri : Un engagement entier envers sa patrie

La veuve de Abane Ramdane, la moudjahida Izza Bouzegri, est décédée hier à El-Biar, Alger, à l'âge de 88 ans, a-t-on appris auprès du ministère des Moudjahidine. Née le 15 septembre 1929 à la Casbah (Alger), Mme Bouzegri avait commencé son militantisme au sein de l'Association des femmes musulmanes algériennes (AFMA) sous l'égide du MTLD (Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques) et était membre de l'Organisation civile du Front de libération nationale (FLN) de 1955 à 1962. Outre des tracts du FLN, la défunte, qui était formée à la sténodactylographie, avait eu l'honneur de taper les six premiers numéros du journal El Moudjahid ainsi que la plateforme du Congrès de la Soummam en août 1956. Après la mort de Abane Ramdane en 1957, elle avait épousé en novembre 1959 son "ami de toujours" Slimane Dehilès, dit colonel Sadek. Dans ces circonstances douloureuses le ministre des Moudjahidine par intérim, Mohamed Aïssa, a envoyé un message de condoléances à la famille de la défunte dans lequel il a rappelé son parcours de moudjahida et son engagement envers la patrie.

La défunte sera inhumée cet après-midi au cimetière d'El-Alia à Alger.