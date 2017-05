Virus extraterrestre ?

L'info tombée et relayée par les médias internationaux ressemble, à s'en méprendre, à une attaque d'aliens. Le monde a assisté médusé à la dernière attaque informatique comme si une armada de vaisseaux spatiaux avaient envahi notre bonne vieille planète bleue. Le plus déconcertant dans l’histoire, c’est que personne ne s’y attendait. Ah, les revers du progrès !

Depuis le chiffrement de la vie en suite logique de "0" et de "1", il y a juste quelques courtes décennies, l'homme savait les risques mais sans les calculer, l'euphorie de la grande Toile a fait oublier que le moindre petit bambin doté d'un terminal et d'une connexion internet, dans un cybercafé de Seattle ou dans un miteux réduit en Afrique, pouvait, avec un brin de passion et une certaine pugnacité devant les algorithmes, aller titiller les gros serveurs mondiaux considérés, à tort, comme invulnérables. L'informatique n'est pas une science occulte et à malin, malin et demi.

Les grosses manchettes de la presse occidentale y ont tout de suite vu la main malveillante des Russes, de Pyongyang ou encore des services secrets papous... sauf qu'aucune serrure n'est inviolable.

200.000 victimes à travers 150 pays ont été touchées par cette cyberattaque qui a notamment affecté les hôpitaux britanniques, le constructeur automobile français Renault, le système bancaire russe, le groupe américain FedEx ou encore des universités en Grèce et en Italie. Les enquêteurs de tous bords ont organisé une gigantesque traque aux pirates, sans grand résultat à l’heure où nous mettons sous presse.

Le branle-bas de combat est sonné et les conseils pour se prémunir d’une nouvelle invasion pleuvent sur le Net. Des correctifs et autres logiciels anti-malware sont disponibles pour les gros serveurs comme pour les petites bécanes domestiques.

Le monde guette l’onde de choc prévue ces jours-ci. Et comble du développement, ceux qui n'ont pas subi de plein fouet cette vague virale, ne sont pas du tout ceux qui excellent dans la sécurité informatique mais, simplement, ceux qui accuse un déficit d'interconnexion… ou mieux encore, ceux qui en sont toujours aux fiches cartonnées et au stylo à bille.

Kamel Morsli