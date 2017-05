Dans la lucarne : La JSK, un ensemble qui inquiète

Cet ensemble canari était considéré comme étant une référence, faisant même partie du gotha national et africain, et ce depuis son accession en division « une » durant la saison 68/69. C’est vrai, il n’est plus retourné d’où il est venu. C'est-à-dire qu’il ne connaît pas le «mécanisme» de l’ascenseur. Il y avait des structures, des joueurs, un public fidèle, des dirigeants et surtout un staff technique des plus stables au point où il est devenu chez nous l’exemple à suivre. La paire Khalef-Ziwotko a donné beaucoup à la JSK. Elle en a fait le fameux «Jumbo jet» de l’année 1986 avec un doublé mémorable. J’avais l’honneur de discuter avec le polonais, durant l’année 1991, lorsque la JSK avait joué la coupe de la CAF contre l’équipe tchadienne de l’Electric. A l’aller, la JSK l’avait emporté sur le score de 6 à 1. Au retour, les canaris ont perdu sur le score de

1 à 0 dans un stade faiblement éclairé où l’insécurité était omniprésente du fait que tout le monde était armé. Tout pouvait éclater subitement. J’ai profité de l’occasion pour discuter avec lui, au salon de l’hôtel Novotel du Tchad, sur tout ce qui concerne l’équipe, le football algérien... Il avait un peu prédit la situation actuelle de la JSK. Car, il savait qu’il allait quitter les rangs du club, et que les choses allaient changer. On ne savait pas encore si c’est en «bien ou en mal». Ce technicien émérite a vraiment laissé un grand vide. Ce qui est bien en lui, c’est qu’il connaît le football, mais aussi qu’il était sincère dans ses interventions et ses réponses. Il avait fait montre d’une certaine amertume, presque de la tristesse, de quitter ce club et de le laisser aller à vau-l’eau. On avait vu alors le début de la descente de cette équipe qui avait fait honneur au football algérien sur tous les plans, aussi bien local qu’international. Et les titres et autres coupes de la CAF le prouvent aisément. La JSK aujourd’hui est menacée par la relégation, eu égard au fait qu’elle a réalisé une saison pour le moins «catastrophique». Lorsqu’on se fait battre à domicile, mais aussi à l’extérieur, on ne peut pas espérer quoi que ce soit de positif pour ce club. A un tournant très important de son parcours durant cette équipe, elle se paie le luxe de se faire malmener, at home, par le CSC. Elle avait même failli perdre si ce n’est l’arbitre qui était revenu sur sa décision suite au but de «Manucho». Puis, à l’extérieur, la JSK s’est fait battre, à Tadjenanet. Une défaite qui avait remis le club dans tous ses états et ses supporters qui «retombent» subitement des nues. Ils ne comprennent plus rien à ce qui arrive à leur équipe fanion. Dans un geste pour le moins désespéré, après la défaite de la JSK devant Tadjenanet, en tentant de barrer la route au passage de l’équipe sur l’asphalte de l’autoroute Est-Ouest, ils essayent d’attirer l’attention sur la situation alarmante de leur équipe. Elle se trouve vraiment à la «croisée des chemins». Seul un miracle, aujourd’hui, peut la sauver !

Hamid Gharbi