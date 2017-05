ES Sétif : L’entraîneur adjoint Malik Zorgane suspendu jusqu’à audition

L'entraîneur-adjoint de l'ES Sétif, Malik Zorgane, est suspendu jusqu'à son audition par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), a annoncé cette instance dans un communiqué. «Malik Zorgane, entraîneur-adjoint de l'ES Sétif, est suspendu jusqu'au 22 mai 2017, date de son audition par la commission de discipline», a indiqué la LFP sur son site officiel. L'ancien meneur de jeu de l'Aigle noir est appelé à s'expliquer sur le comportement qu'il a eu lors de la 26e journée de championnat, disputée samedi dernier au stade du 8-Mai-1945 (Sétif) et ayant vu son équipe se neutraliser à domicile avec l'USM El Harrach (0-0). En attendant cette audition, la LFP a déjà infligé une amende de 100.000 DA au club des hauts-plateaux, pour «mauvaise organisation et jets de projectiles», car outre Zorgane, les fans de l'ESS ont contesté certaines décisions du trio arbitral qui a, entre autres, refusé un but à l'actuel leader du championnat.