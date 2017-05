Natation, Concours de jeunes talents : Plusieurs nageurs concernés

La Ligue algéroise de natation du président Fodil El Amine, en collaboration avec la DJSL/Wilaya d’Alger organisent demain et samedi, au complexe sportif de Ghermoul, les finales garçons et filles. Ces jeunes sont bien préparés pour les prochains Jeux méditerranéens qui auront lieu à Oran en 2021 dont il s’agira de leur principal objectif.

«On aimerait bien que le MJS nous aide sur le plan de la construction du bassin dont on a énormément besoin pour améliorer les performances de nos athlètes. Cela reste pour nous, aujourd’hui, le véritable ‘’manque’’ qui ne nous permet pas d’avancer», avait affirmé Fodil El Amine. Il est clair que la ville d’Alger recèle de nouveaux talents qui ne demandent qu’à éclore. Toujours est-il, un grand travail est en train de se faire pour que ces jeunes deviennent dans un proche avenir de véritables stars.

H. G.