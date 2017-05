LFP : Kerbadj ira au bout de son mandat

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Mahfoud Kerbadj, a finalement renoncé à son départ qu'il a annoncé en ouverture des travaux de l'assemblée générale extraordinaire de son instance mercredi et a décidé d'aller au bout de son mandat qui expire en 2019. «Face à l'insistance des membres de l'assemblée générale qui, à l'unanimité, ont refusé mon départ, et vu la sollicitation du ministre de la Jeunesse et des Sports qui m'a demandé à son tour de rester, j'ai décidé d'aller au bout de mon mandat», a déclaré Kerbadj à l'issue de l'assemblée tenue au centre technique de Sidi Moussa. Kerbadj, réélu en février 2016 pour un deuxième mandat à la tête de la LFP, avait justifié sa démission par «la grosse pression exercée sur (lui) et à laquelle (il) n'arrivait plus à faire face».