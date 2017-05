Ligue 1 (26e journée, match retard), Demain, 16h, au stade Benabdelmalek de Constantine : CSC - MCA : Ouvert à toutes les probabilités

Le MCA est revenu lundi dernier d’Afrique du sud où il avait joué un match très important pour le compte de la coupe de la CAF (phase de poules) contre les sud- africains de Platinum stars. Les algériens ont failli revenir avec les trois points de la victoire sans que personne ne trouve à redire. Ils ont dominé assez copieusement leur vis-à-vis du jour. Ceci dit, les mouloudéens se sont remis de leur long voyage. Ils ont bien récupéré et ils ne pensent qu’à cette rencontre de demain, vendredi, 16h, au stade Benabdeklmalek contre le CSC. C’est vrai qu’on a dit beaucoup de choses sur la programmation de cette rencontre, puisqu’on avait curieusement programmé les demi-finales de la coupe d’Algérie le même jour avant qu’elles ne soient reportées à une date ultérieure. Cette fois, elles auront lieu les 20 et 24 juin prochain avec, respectivement, CRB-USMBA au stade du 20-Août et MCA-ESS au stade de Bologhine. Cette question de domiciliation, qui vient d’être définitivement réglée, permet aux différentes équipes de ne penser désormais qu’au championnat national, et surtout de le terminer dans de très bonnes conditions pour le MCA qui vise carrément le titre, convoité, comme on le sait, par les sétifiens.

Toutefois, les écarts entre les uns et les autres restent assez faibles, puisque même l’USMA, qui a battu difficilement le MCO, peut se joindre à la course du moment qu’il reste encore quatre matches. Notons que les matches MCA-CRB et USMA-USMH ont été remis à la fin du mois en cours en raison de la participation du MCA et de l’USMA aux compétitions africaines.

Les mouloudéens, pour cette difficile rencontre contre le CSC, qui joue pour sa survie en Ligue1, pourront compter sur le retour de Seguer. Il a été éloigné des terrains pendant une longue période. Il peut apporter le « plus » tant attendu de lui par son équipe et ses coéquipiers. Car, on connaît son punch aux avant-postes. C’est aussi le cas de Chita et Chérif El Ouazzani, un milieu récupérateur qui promet. Globalement, la formation mouloudéenne sera prête pour croiser le fer avec des constantinois très concentrés sur leur sujet. Ils ont bien préparé cette rencontre. L’entreprise des «Puits», propriétaire du club, a promis une très forte prime en cas de succès sur le MCA. Pour autant, le CSC compte énormément sur cette empoignade pour tenter de quitter la «zone de turbulences». Toutefois, et malgré le fait qu’il ne restera que quatre journées, les constantinois ont les moyens de se maintenir, du fait qu’ils ont une très bonne équipe et ils ne méritent pas, faut-il le répéter, ce qui leur arrive en ce moment. Ils ont raté «bêtement» beaucoup de matches faciles. Ils auraient même mérité de jouer les premiers rôles sans que personne ne crie au scandale. Cette rencontre sera capitale pour les poulains de Mouassa ainsi que ceux d’Amrani. On souhaite seulement que le fair-play soit au rendez-vous !

H. G.