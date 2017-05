équipe nationale : Alcaraz chez les Algériens de la «Premier League»

Lucas Alcaraz poursuit sa tournée européenne. Après l’Espagne, l’Allemagne et la France, où il avait rencontré une dizaine de joueurs, dont Mandi, Bentaleb, Boudebouz, Ghezzal, Benasser, Abeid et Belkalem, le sélectionneur national a mis le cap sur la Belgique où il avait rendez-vous ce mardi avec Sofiane Hanni et Idriss Saâdi.

Le technicien espagnol s’est longuement entretenu avec ces deux joueurs cadres de leur équipe sur qui il compte vraisemblablement. C’est en tout cas ce qui ressort du discours du sélectionneur qui a assuré à ses interlocuteurs qu’il ne fermera jamais la porte aux joueurs susceptibles d’apporter un plus. Un discours qui a rassuré et Hanni très peu exploité et Idriss Saâdi encore frustré par sa mise à l’écart lors de la CAN-2017.

En outre, Lucas Alcaraz a expliqué aux joueurs sa vision du football et son projet avec l’EN. Toujours flanqué de Hakim Medane qui fait office d’interprète à l’occasion, l’Espagnol est reparti avec de bonnes impressions.

Lucas Alcaraz s’est envolé hier pour l’Angleterre où il a prévu deux rendez-vous sur place. Il a rencontré, en effet, dans l’après-midi le duo de Leicester City, Islam Slimani et Riyad Mahrez. Il est prévu qu’il s’entretienne avec Sofiane Feghouli et Adlène Guedioura ce jeudi matin. Ce sera en principe les deux derniers rendez-vous du sélectionneur national durant sa première tournée européenne.

Limité par le temps, le sélectionneur va devoir faire plus ample connaissance avec son groupe lors du stage du mois de juin. En attendant, il devrait rentrer à Alger ce week-end pour préparer le prochain stage des A’.

Amar B.