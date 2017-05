Boxe, Azeddine Aggoune entraîneur de la Jordanie : « Déçu par la prestation des Algériens »

Il a réussi à placer trois pugilistes en demi-finales lors des jeux de la Solidarité islamique qui se poursuivent à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. L'ancien coach de la sélection algérienne de boxe, actuellement entraîneur de la Jordanie, est fier des performances de ses athlètes. Par contre, il n'a pas hésité à exprimer sa déception quant à la prestation des boxeurs algériens dans ce tournoi. «Je participe à cette compétition avec une équipe jordanienne très jeune. Mon objectif est de préparer une bonne sélection en prévision des jeux Olympiques de Tokyo 2020. Jusque-là, je suis très satisfait des performances réalisées par mes pugilistes. Nous avons trois boxeurs en demi-finales. C'est donc trois podiums assurés. Nous avons largement dépassé nos prévisions dans ce tournoi de niveau mondial pratiquement. Il faut savoir que c'est une compétition qui regroupe des athlètes de trois continents, à savoir, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Dans certaines catégories, on peut même dire que c'est un niveau mondial. Des pays comme la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan ou encore le Kazakhstan ont déjà fait leurs preuves en boxe aux JO ou encore au championnat du monde», nous a-t-il déclaré, avant d'enchaîner : «Je préfère ne pas commenter les performances de la sélection algérienne. A présent, je suis l'entraîneur d'un autre pays. Je ne veux rentrer en conflit avec personne. Cela dit, je suis Algérien et je peux m'exprimer en tant que tel pour dire que je suis déçu pour mon pays.»

R. M.