Ali Mansri, entraîneur national de natation : « Notre bilan est plus que positif »

Avec trois médailles d'or, résultat réalisé avant l'ultime journée de la compétition dans la discipline, la natation algérienne s'est brillamment distinguée lors de la 4e édition des jeux de la Solidarité islamique de Bakou 2017. A l'Aquatic center, qui est un véritable bijou, nous avons rencontré l'entraîneur de la sélection nationale qui nous a dressé le bilan de la participation algérienne, à une journée de la fin de la compétition. «Le bilan de la natation algérienne dans ces jeux de la Solidarité islamique est plus que positif. Nos prévisions étaient de deux médailles d'or. Nous avons déjà récolté trois médailles en vermeil, une en argent et trois en bronze. Nous avons encore deux chances de podium lors de la dernière journée qui se déroule aujourd'hui, avec la participation d'Oussama Sahnoune au 100 m nage libre et de Cherouati Souad au 400 m nage libre. Je suis très satisfait, notamment pour la nageuse Cherouati qui s'est affirmée au niveau arabo-musulman dans la spécialité du fond, à savoir le 400 m, le 800 m et le 1.500 m. Actuellement, c'est aussi l'une des meilleures au niveau continental. Elle a une bonne marge de progression. Je suis également satisfait de la prestation de Ardjoune Abdallah, qui n'a que 16 ans. Il a remporté la médaille d'argent au 200 m dos, en battant au passage deux records d'Algérie de la spécialité (100 m et 200 m). Comme je suis content pour Chouchar Ramzi, qui a arraché le bronze au 200 m quatre nages. J'attendais un peu plus de Lounis Kendriche, qui a terminé quatrième au 400 m nage libre en réalisant quand même sa meilleure performance de l'année. Malheureusement, il a été disqualifié pour le 200 m nage libre qui reste sa spécialité et où il avait de fortes chances de finir sur le podium», a indiqué l'entraîneur national Ali Mansri, avant de poursuivre: «Il faut savoir que nous nous sommes déplacés à Bakou sans trois nageurs, qui souffrent de blessures. Avec une équipe complète, on aurait pu faire beaucoup mieux. Cela dit, je pense que la natation algérienne a largement fait ses preuves dans ces joutes. C'est incontestablement la discipline qui a, jusque-là, ramené le plus de médailles à notre pays. C'est une immense satisfaction et un honneur pour nos différents techniciens qui travaillent dur en Algérie pour faire progresser la natation algérienne.

R. M.