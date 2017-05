Demi-finale (football- Aujourd’hui à 12h30), Azerbaïdjan - Algérie : Les verts déterminés

La sélection nationale de football affronte aujourd'hui, à 12h30 (9h30 heure algérienne), son homologue d'Azerbaïdjan pour le compte de la demi-finale du tournoi des jeux de la Solidarité islamique de Bakou 2017. Malgré les forfaits de Seman Djallil et Goudjil Rayan pour blessure et la suspension de Belarbi Kamel, les Verts croient dur comme fer à leur qualification. «Nous voulons atteindre la finale et faire honneur à notre pays. Nous sommes trés motivés et déterminés à gagner», nous à déclaré Gagâa Ahmed, le pensionnaire du Paradou Athletic Club, hier à l'issue du dernier entraînement de l'EN au terrain annexe de l'Olympic Stadium. Pour sa part, le coach national s'est montré un peu plus prudent. «Ça sera un match difficile, face au pays organisateur. Nous aborderons cette partie amoindris de trois éléments essentiels. Aussi, l'heure de la rencontre est inhabituelle pour nous. Cela dit, nous allons aborder cette confrontation avec l'intention de la gagner. Les joueurs sont motivés. Il veulent aller au bout de l'aventure, même si nous avons déjà réalisé notre objectif», nous a déclaré Ameur chafik, avant de préciser : «Notre objectif était d'arriver en demi-finale. C'est chose faite. C'est une performance pour une sélection qui a à peine deux mois d'existence et qui s'est déplacée à Bakou avec un minimum de préparation. Nous participons à ce tournoi avec une équipe très jeune. A l'exception de trois ou quatre éléments, l'âge des joueurs ne dépasse pas les vingt ans. Ce tournoi rentre dans le cadre de la préparation de l'équipe en prévision de Jeux méditerranéens de Tarragone 2018 et des éliminatoires des jeux Olympiques de Tokyo 2020.»

Pour rappel, l'Algérie a terminé en tête de son groupe avec deux victoires et un match nul. L'autre demi-finale opposera le Cameroun à Oman. La finale aura lieu le 21 mai prochain.

R. M.