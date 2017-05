Jeux de la solidarité Islamique de BakOu-2017 : Souad Cherouati et Oussama Sahnoun en or

De notre envoyé spécial en Azerbaïdjan : Rédha Maouche

L'Algérie se maintient à la sixième place au classement général des jeux de la Solidarité islamique. Avec un total de 29 podiums (6 or, 11 argent et 12 bronze), l'Algérie demeure le premier pays arabe au tableau des médailles. La délégation algérienne bat, ainsi, son record de médailles dans ces joutes.

Paris tenu pour Souad Nafissa Cherouati. La nageuse algérienne a remporté sa troisième médaille d'or dans ces jeux de la Solidarité islamique. Après son succès au 800 m nage libre et 1.500 m nage libre, elle s'est imposée au 400 m nage libre, devant la Turque Ozliben Selen et l'Indonésienne Dewi Resa. Elle confirme ainsi sa nette domination dans la spécialité au niveau arabo-islamique. «J'étais venue à Baku avec l'intention de revenir avec une médaille d'or seulement. J'ai fini par m'imposer trois spécialités. Je suis très contente de ma performance. La course n'a pas été facile à gérer, d'autant plus que ce n'est pas ma spécialité principale, le 400m nage libre», nous a déclaré la championne algérienne, visiblement aux anges après son exploit. De son côté, Oussama Sahnoun n'a pas non plus déçu. Après l'or du 50 m nage libre, le nageur algérien a remporté la course du 100 m de la même spécialité. Avec un temps de 49,15 seconde, il devance les Turcs Celik Doga et Arda Kamel. «Je suis très content de ma performance. C'est la deuxième médaille d'or que j'offre à mon pays. Je n'ai pas eu de course aujourd'hui. J'ai pu ainsi bien préparer ma course», nous a déclaré l'athlète algérien.

Pour la deuxième compétition, l'athlétisme algérien a enregistré son premier podium. Amina Betiche a terminé seconde au 3.000 m steeple, derrière la représentante du Bahrein Ruth Jebet, et remporte ainsi la médaille d'argent. Les efforts de l'athlète du demi-fond, qui a effectué un stage de préparation de 45 jours au Kenya, ont payé. À noter qu'elle est encore engagée dans la course du 1.500 m. «Contente d'avoir remporté une médaille. C'était difficile face à des athlètes naturalisées. Je remercie le ministre de la Jeunesse et des Sports, et le Comité olympique pour leur aide, ainsi que Benida Merrah, pour ses conseils et ses encouragements. Je suis encore engagée dans la course du 1.500 m. Même si cela fait longtemps que je n'ai pas participé aux course du 1.500 m, je vais faire tout mon possible pour faire un podium», nous a indiqué l'athlète. Par ailleurs, Bouhada Sofiane, qualifié pour la finale du 400 m, a été contraint de déclarer forfait suite à une blessure à la cuisse. Triki Yasser et Louhab Kafia n'ont pas pu, de leur côté, rivaliser dans le concours du triple saut. Pour sa part, Athmani Skander Djamil s'est qualifié pour la finale du 200m. Par ailleurs, la lutte a offert une médaille de bronze à l'Algérie, par l'intermédiaire de Sid Azara Bachir (-80 kg), qui s'est imposé face à l'athlète du Kirghizistan, Azebov. Son compatriote, Akram Boudjemline (-71 kg), a pour sa part été éliminé au premier tour. Il faut dire qu'il n'a pas été gâté par le tirage au sort, puisqu'il est tombé sur le champion olympique, l'Azéri Chunayev.

R. M.