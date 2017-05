Constantine : Saisie de 793 kg de viande issue de l’abattage clandestin

Selon un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de la wilaya de Constantine, une quantité de 793 kg de viande d’origine douteuse a été saisie cette semaine au niveau de l’abattoir communal du chef-lieu, sis à la zone industrielle Palma, et ce suite à une opération menée par les policiers de la 7e Sûreté urbaine et de l’urbanisme et la protection de l’environnement, en collaboration avec les inspecteurs de la direction du Commerce et les vétérinaires de la direction des Services agricoles. Ainsi, c’est à la suite d’un contrôle opéré à la sortie dudit abattoir que le chargement en question, transporté à bord d’un camion frigorifique, a été découvert. L’examen des carcasses par les vétérinaires de la DSA a permis d’établir que celles-ci provenaient de bêtes âgées, donc pouvant représenter un risque pour les consommateurs, en plus d’être estampillée d’un faux sceau vétérinaire, dont la couleur verte contrastait avec celle mauve utilisée habituellement. À la lumière de cette découverte, il est légitime de s’interroger sur l’étendue de ce genre de trafic, d’autant plus que depuis quelque temps, l’on assiste à la prolifération d’abattoirs clandestins. Il est vrai qu’à la faveur de l’opération d’envergure menée par les autorités au mois de mars passé, et laquelle avait abouti à la saisie de près de 700 kg de viande issue de l’abattage clandestin, suivie de la démolition de 122 baraques situées dans la cité populaire des frères Abbas, communément appelée Oued El Had, et qui servaient d’étables et d’abattoirs non autorisés, un grand pas a été franchi dans la lutte contre ce phénomène qui représente une véritable menace pour la santé publique, il n’en demeure pas moins que la vigilance doit rester de mise. Pour revenir à la saisie opérée à l’abattoir communal, le directeur local du Commerce a assuré que ses services resteront mobilisés tout au long du mois du Ramadan, et que des opérations similaires auront lieu de manière périodique.

I. B.