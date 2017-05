Cancer de la peau : Attention au soleil !

Le soleil est à la fois le meilleur ami et le pire ennemi. Il peut être dangereux et responsable de lésions cutanées et d'accélération du vieillissement, et c'est l'excès qui est néfaste.

Lors d’une journée de formation destinée au dermatologue du CHU Mustapha-Pacha, sous le thème «peau et soleil », des médecins ont mis l’accent sur les cancers de la peau liés aux surexpositions solaires qui est devenu un véritable problème de santé publique.

«Il existe différents types de cancers de la peau, le plus grave étant le mélanome. Le facteur de risque le plus important de développer un cancer de la peau est l'exposition aux rayonnements UV solaires et artificiels. Le traitement proposé dépendra donc du type de cancer», ont déclaré les spécialistes avant d’ajouter : «tout grain de beauté qui se transforme doit amener à une consultation chez un dermatologue. Le dépistage des différentes formes de cancers de la peau, à savoir, les mélanomes et carcinomes, relève de l'expertise des spécialistes formés et expérimentés que sont les dermatologues. Tout retard ou toute erreur de diagnostic peut engendrer une perte de chances et engendre le recours à des traitements lourds.»

Ils ont également indiqué que «l'exposition aux UV en association avec la prise de certains médicaments la peau photosensible et déclenche des réactions exagérées. C'est le cas également avec certains cosmétiques.»

Il semble aussi que les UV sont impliqués dans l'immuno-dépression, c'est-à-dire qu'ils diminuent les capacités de l'organisme à lutter contre les risques d'infection selon les mêmes spécialistes.



Les enfants, les plus touchés



Il y a lieu de noter qu’à trop forte dose, l'exposition aux UV provoque des brûlures : c'est le coup de soleil. La peau est rouge et douloureuse. Par la suite, elle pèle, signant la mort de millions de cellules. Plus les couches profondes de la peau sont touchées, plus le coup de soleil est grave. Parallèlement, la répétition des coups de soleil augmente fortement le risque de cancer cutané, d'autant plus s'ils se sont produits durant l'enfance.

Selon les spécialistes, chacun naît avec un capital solaire qui lui est propre. Il n’est pas mesurable et dépend de la couleur de sa peau, de ses yeux et de ses cheveux. Ce capital représente notre tolérance au soleil et il est nécessaire de le préserver au maximum. Une fois épuisé, suite à des coups de soleil à répétition, ou parce qu’on a abusé des expositions prolongées au soleil, le capital solaire ne se reconstituera plus jamais.

La peau des enfants étant particulièrement fragile, il faut la protéger au maximum des coups de soleil. Elle ne doit jamais être exposée entre 12h et 16h.

On continue à penser encore à tort que les coups de soleil de l’enfance, s’ils sont bien soignés, sont sans conséquence à l’âge adulte. Or, selon les dermatologues, un coup de soleil important dans l’enfance peut provoquer des mutations génétiques des cellules de la peau, qui n’arrivent plus à se réparer correctement. Ceci peut entraîner, des années plus tard, le développement d’un mélanome.



La crème solaire ne suffit pas à protéger votre peau du soleil



De même, leurs yeux sont tout autant fragiles et nécessitent une protection. Les yeux peuvent aussi prendre des coups de soleil, il s’agit de l’ophtalmie, qui peut entraîner de graves problèmes de vue.

Le bronzage peut constituer une protection vis-à-vis du soleil, mais il ne faut pas oublier qu'il est la réponse de la peau à une agression.

Les UVA accélèrent le vieillissement de la peau qu'ils soient émis par le soleil ou par des lampes à bronzer. Comme pour le coup de soleil, plus la peau est claire, plus elle est sensible à ce phénomène. La peau perd de sa souplesse, s'assèche, les rides apparaissent et se creusent.

Mieux vaut même privilégier la protection vestimentaire (tee-shirt et chapeau). En effet, même les produits solaires les plus efficaces ne filtrent pas la totalité des UV, notamment les UVA. La crème n’en reste pas moins importante, en complément des autres précautions, pour protéger les zones du corps restant découvertes.

Wassila Benhamed