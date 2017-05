Le chiffre du jour : 2.000 milliards de dollars

2.000 milliards de dollars par an. Le chiffre communiqué par l'ONU représente la perte de productivité liée au changement climatique d'ici à 2030. Le phénomène pourrait même, en réduisant la productivité agricole, provoquer plus de 500.000 morts supplémentaires en 2050 dans le monde, du fait des changements d'alimentation et des pénuries. Aujourd'hui, ils sont environ 4 milliards de personnes vivant dans les régions les plus affectées par le réchauffement.