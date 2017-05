Protection des ressources halieutiques de la Méditerranée : L’Algérie s’engage

L'Algérie a signé, mardi à Bruxelles, la déclaration ministérielle «MedFish4Ever» visant à sauver les ressources halieutiques de la Méditerranée et à protéger la richesse écologique et économique de la région, a-t-on appris hier auprès de l'ambassade d'Algérie en Belgique. «L'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles, Amar Belani, a signé mardi la déclaration ministérielle +MedFish4Ever+ sur la durabilité de la pêche en Méditerranée», lors d'une cérémonie organisée à la Direction générale des Affaires maritimes et de la Pêche de la Commission européenne, a indiqué à l'APS, une source diplomatique. La déclaration «MedFish4Ever», signée par 13 pays des côtes septentrionale et méridionale de la Méditerranée, lors de la Conférence ministérielle, tenue fin mars à Malte, définit un programme de travail détaillé pour les dix prochaines années, sur la base d'objectifs ambitieux. Les signataires de la déclaration ont pris de nombreux engagements, dont celui d'établir des plans de gestion pluriannuels de toutes les pêcheries importantes et réaliser, d'ici à 2020, une collecte de données et une évaluation scientifique appropriées sur une base régulière de tous les principaux stocks de la Méditerranée. Ils se sont engagés également à faire disparaître la pêche illégale d'ici à 2020 et à soutenir durablement la pêche et l'aquaculture à petite échelle. L'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles a rappelé, à l'occasion, l'importance «cruciale» du secteur de la pêche et de l'aquaculture pour le pays, dans le cadre de la diversification de l'économie nationale, du renforcement de la sécurité alimentaire, soulignant son rôle en tant que «vecteur porteur pour la dynamisation des activités en zones côtières». Citant quelque-unes des menaces qui pèsent sur les ressources halieutiques en Méditerranée, notamment la surpêche, la pêche illégale, l'urbanisation côtière et la pollution, M. Belani a mis l'accent sur la nécessité d'adopter une approche co-responsable pour garantir la durabilité des ressources. Il a insisté, à ce titre, sur l'importance d'inscrire «résolument» cette démarche dans le cadre de la solidarité et de la différentiation pour tenir compte des différences de développement entre les deux rives de la Méditerranée. L'ambassadeur a relevé également la nécessité de promouvoir le rôle des organisations régionales compétentes, notamment la Commission générale de la pêche en Méditerranée, afin d'asseoir une gouvernance collective et participative visant à assurer la durabilité de la pêche en Méditerranée. Il a également plaidé pour le renforcement de la coopération bilatérale entre l'UE et l'Algérie dans le cadre de la poursuite du programme d'appui au secteur de la pêche. Le directeur général des affaires maritimes et de la pêche à la Commission européenne, Joao Aguiar Machado, s'est félicité, à l'occasion, de la participation «active et positive» de l'Algérie à l'élaboration de la déclaration de Malte, qui permettra, a-t-il dit, de «faire face collectivement au défi de la baisse sensible des stocks de poissons en Méditerranée». Il a affirmé que les préoccupations soulevées par l'Algérie doivent être prises en charge dans le cadre des relations de l'UE avec ses partenaires du sud et que son département a déjà commencé à travailler sur des propositions en ce sens. (APS)