Marché Britannique après le BREXIT : Perspectives ouvertes

L'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX), en partenariat avec le Conseil d'affaires algéro-britannique (UKABC), et avec la participation de l'ambassade de Grande-Bretagne à Alger, a organisé hier une journée d'information sur le thème «Le marché du Royaume-Uni : perspectives après le BREXIT et opportunités d'exportations». Cette rencontre s'est déroulée, en présence de DG d'Algex, M. Chiti Chafik, la représentante de l'ambassade de Grande-Bretagne à Alger, ainsi que de nombreux chefs d'entreprise.

S’exprimant à cette occasion, M. Boubtina Hocine, SG d'Algex, a souligné que «cette rencontre constitue une opportunité pour créer une dynamique pour de nouvelles opportunités d'investissement entre les deux pays, de promouvoir le partenariat commercial et industriel, ainsi que d'augmenter les flux de commerce et d'investissement entre le Royaume-Uni et l'Algérie». Il dit, dans ce sens, que «la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne constitue également une opportunité pour l'Algérie afin d'augmenter son volume d'exportation, surtout dans les produits agroalimentaire». Il a insisté à cet effet que le fait qu'après le BREXIT, il y a de nouvelles perspectives, les pouvoirs publics devraient revoir les accords de coopération dans les plus brefs délais. En réponse à une question relative au nombre des entreprises britanniques installées en Algérie, il a indiqué qu’«il y a de nombreuses entreprises, activant dans les différents domaines, surtout dans le secteur des hydrocarbures». Ajoutant : «Les exportations de l'Algérie vers la Grande-Bretagne avant la crise financière ont atteint plus de 7 milliards de dollars, mais après, nous avons enregistré une baisse de plus de 1.5 milliard de dollars.» De son côté, M. Osmani, président de l'UKABC, a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de cette rencontre, en indiquant le fait que le Royaume-Uni est le troisième importateur au monde des fruits, constituant certainement une grande opportunité aux entreprises algériennes pour exporter leurs produits. Et de poursuivre : «Il est temps, aujourd'hui pour l'Algérie, de renégocier avec la Grande-Bretagne pour signer d'autres traités de coopérations, surtout dans le commerce.» Mettant à profit cette occasion, il a invité les opérateurs algériens à saisir cette perspective avant qu'il ne soit trop tard, car aussi les autres associations dans les pays voisins ont déjà finalisé leurs études de pénétration après le BREXIT. Il y a lieu de souligner qu'en 2016, les exportations algériennes vers le Royaume-Uni ont totalisé un montant de 1,1 Mds USD, soit une diminution de 53% par rapport à 2015. À partir de l'année 2013, les exportations algériennes vers les Royaume-Uni ont connu une nette régression continuelle, due principalement à la chute des prix de pétrole. Le pic a été enregistré en 2013, avec une valeur exportée de 7 Mds USD, qui est passée à 1,1 Mds USD en 2016. La tendance des exportations algériennes vers le Royaume-Uni, au cours de la période 2013/2016, est en nette baisse, où la valeur est passée de 7 Mds USD en 2013 à 1,1 Mds USD en 2016, avec une diminution de 84%, essentiellement des hydrocarbures (95%). Dans les produits agro-alimentaires, en 2016, le volume des exportations algériennes a enregistré une valeur de 2 millions USD, soit une part de 0,2 % du total des exportations vers le Royaume-Uni.

Au cours de la même année, les ventes de l'Algérie en produits industriels vers le Royaume-Uni ont atteint une valeur de 54 millions USD, et occupent une part de 4,8%.

Les exportations algériennes en hydrocarbures constituent une part de95% par rapport au total des exportations algériennes vers le Royaume-Uni.

M. A. Z.