Forum économique de la région Mena en Jordanie : Mutualiser les efforts

La neuvième édition du forum économique mondial pour la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord sera accueillie, cette année, par la Jordanie (Mer morte), du 19 au 21 mai. L’événement qui sera organisé en partenariat avec le Fonds du Roi Abdullah II pour le développement (KAFD), prévoit la participation de plus de 1.000 décideurs gouvernementaux et politiques, régionaux comme mondiaux, chefs d’entreprises, experts économiques et représentants de la société civile de plus de 50 pays dont l’Algérie qui sera représentée par le ministre de l’Industrie et des mines, Abdesselam Bouchouareb. Cette rencontre qui se déroulera dans un contexte économique et géopolitique particulier, vise à relever les défis induits par ces changements. La conférence qui constitue un instrument de collaboration favorisant une coopération entre les secteurs public et privé au niveau du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord constituera, par conséquent, une plate-forme d’échanges sur les défis et l’avenir de la région MENA dans le cadre de ce partenariat. Concernant la partie algérienne, le ministre de l’Industrie et des Mines devra intervenir lors de plusieurs sessions dont celles consacrées à la transition énergétique dans la région MENA et à la stimulation de la croissance inclusive. En marge des travaux du forum, M. Abdeslam Bouchouareb s’entretiendra avec des dirigeants politiques et recevra en audience des décideurs économiques intéressés par l’investissement en Algérie. Aussi, cette neuvième édition abordera une série de thèmes liés aux mécanismes régionaux à mettre en place pour sauvegarder la prospérité des économies face à la rareté des ressources et le développement rapide des populations, les meilleures pratiques pour créer les conditions au développement au profit des jeunes entrepreneurs, et du rôle des nouveaux gouvernements de l'Afrique du Nord pour répondre aux demandes de leur population tout en assurant une transition durable de leur économie.

D. Akila