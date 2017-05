Conférence au Conseil de la Nation , Paix et sécurité en Afrique : L’Algérie, un rôle clé

Le commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine (UA), Ismail Chergui, a indiqué, hier, que tous les acquis de l'Algérie sont en adéquation avec son rôle de leader sur la scène africaine et l'Algérie n'a jamais cessé de déployer des efforts en faveur du développement de l'Afrique et de son unité dans la paix et la sécurité et pour faire entendre la voix du continent sur les différentes problématiques et questions qui intéressent la communauté internationale. «Nous sommes fiers de cet acquis et, à ce titre, je remercie, au nom de l’UA, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le gouvernement et le peuple algériens pour ce soutien permanent et continu au service de l’Afrique», a souligné M. Chergui, lors d'une conférence sur le thème «La paix et la sécurité en Afrique» donnée au siège du Conseil de la nation. Par la même occasion et évoquant, plusieurs axes liés à la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, touchant notamment à la situation au Mali, la Libye, le Sahara occidental, les réseaux terroristes et le retour des éléments armés en Afrique, soulignant également le rôle joué par le mécanisme de l'Union africaine pour la coopération dans le domaine de la police (Afripol) dans le contrôle de la sécurité à travers le continent, M. Chergui a affiché son souhait, pour que l'adhésion du Maroc à l'organisation africaine, aux côtés de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), puisse aller dans le sens d'une solution immédiate au conflit du Sahara occidental qui n'a que trop duré, appelant l'Afrique à soutenir la Libye pour surmonter sa crise.



«La Libye à besoin d’une voix africaine forte pour l’aider»



Concernant la situation en Libye, le diplomate algérien a indiqué que «ce pays a besoin d'une voix africaine forte pour aider les enfants de la Libye à surmonter la crise actuelle». Il a annoncé que le Conseil préparait actuellement une délégation ministérielle devant se rendre au courant du mois de mai en Libye pour apporter sa contribution au règlement de la crise que connaît le pays depuis 2011. M. Chergui a précisé à ce propos, que «le problème de la Libye est un problème africain qui en appelle à une voix africaine forte afin d'aider nos frères Libyens à trouver, par eux-mêmes, une solution à leur problème et d'aider la Libye à recouvrer sa place parmi les nations». Il a abordé d'autre part, les retombées de la crise libyenne et les nombreuses interférences pouvant aggraver la situation, soulignant que «60 millions d'armes se trouvent en Libye sans compter d'autres armements sophistiquées qui pénètrent le territoire libyen». «Plus ces armes sont transférées vers le Sud, le nord du Mali et le Sahel, plus la tragédie prendra de l'ampleur», a-t-il enfin mis en garde.

S’agissant de la situation sécuritaire au nord et au centre du Mali, il a précisé que malgré les difficultés, elle reste une source de grande préoccupation pour l’Union africaine. Les populations civiles, les forces armées maliennes et la MINUSMA continuent d’être les cibles des attaques terroristes.



Mali, cible des attaques terroristes



L’impératif de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali, tant en termes de formation que d’équipement, en vue d’une meilleure prise en charge, à l’échelle nationale, de l’effort de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, en particulier au Nord du Mali, et de mieux contribuer dans le futur aux efforts régionaux et internationaux en faveur de la paix et de la sécurité. A cet égard, il juge que les parties maliennes « doivent être encouragées à mettre en œuvre les dispositions de l’Accord relatives à la défense et à la sécurité, en particulier le Mécanisme opérationnel conjoint (MOC), fondamental pour les prochaines étapes du DDR et de la réforme du secteur de la défense et de la sécurité». Pour ce qui est du Soudan du Sud, l’ambassadeur Smail Chergui, a déclaré que la crise dans ce pays continue d’être source de préoccupation. Il a souligné que la démarche de son département dans ce cadre consiste à relancer le processus de paix et de réconciliation entre les différents acteurs. Le diplomate, estime que la lutte contre toutes les formes du terrorisme, nécessite une coopération «avec les organisations de la société civile et de la société locale, les autorités religieuses, les établissements d’enseignement et les médias. Elle exige, dit-il «la résolution des problèmes sociaux et économiques pour réduire la propagation des idées extrémistes et la réforme des législations ainsi que le lancement de programmes de réhabilitation des prisons et le renforcement des capacités nationales».

Kafia Ait Allouache