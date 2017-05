Skikda et Béjaïa : 5 casemates des explosifs et 4 bombes artisanales détruits

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et lors des opérations de recherche et de ratissage, deux détachements de l'Armée nationale populaire ont détruit le 16 mai 2017 à Skikda et Béjaïa (5e RM), 5 casemates pour terroristes, 4 bombes de confection artisanale et un 1 quintal de produits entrant dans la fabrication des explosifs», précise la même source. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, une unité des Garde-côtes «a saisi à Tlemcen (2e RM), en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, un (1) quintal et 60 kilogrammes de kif traité».

En outre, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Ouargla (4e RM), Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM) , 29 immigrants clandestins de différents nationalités, alors que des unités des Garde-côtes ont déjoué, à Annaba (5e RM), des tentatives d'émigration clandestine de 37 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale». (APS)