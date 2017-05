Etablissement de rénovation des matériels spécifiques d’Oran : Visite guidée

L'Établissement de rénovation des matériels spécifiques (ERMS) chahid Farib-Abdelhamid, relevant de la 2e Région militaire, a accueilli hier les médias nationaux, à l'occasion d'une visite guidée organisée par le Commandement des Forces aériennes.

La visite à cet établissement, à Es-Sénia, a pour objectifs de mettre en exergue les efforts consentis par le Commandement des forces aériennes dans le domaine de la rénovation des matériels spécifiques et le degré de professionnalisme et de compétence de cet établissement. «Le progrès atteint par l’ANP nous impose davantage d’efforts pour communiquer avec les citoyens et les opérateurs économiques, et faire connaître davantage cet établissement et le degré de professionnalisme qu'il a acquis», a souligné le commandant air de la 2e Région militaire, le général Douaissia Abdelkrim, insistant sur le renforcement des liens entre l’armée et la nation. De son côté, le Directeur général de l’ERMS, le colonel Mehdi Abdelkader, a, dans son exposé, mis en exergue les missions dévolues à cet établissement qui se résument en trois points essentiels, à savoir assurer la disponibilité permanente du matériel spécifique à la réparation, rénovation et modernisation pour le Commandement des Forces aériennes, lever les indisponibilités au niveau des unités aériennes par des équipes mobiles et prendre en charge les sujétions de service public en relation avec ses missions à la demande du ministère de la Défense nationale et de tout acteur public ou privé (aéroports, sociétés nationales et autres), sans compromettre le plan de charge qui lui est assigné. Par ailleurs, l’une des spécificités de cet établissement est l’unité de fabrication industrielle qui assure la réalisation et l’exécution des plans de charge annuels, ainsi que la fabrication à 100% d’accessoires, équipements et composants nécessaires, notamment les convertisseurs d’énergie de différents types, au profit des unités aériennes de l’ANP et du secteur économique public et privé du pays, selon le DG de l’ERMS. L’unité dispose également d’une section, la seule au pays, produisant des bouteilles de gaz comprimé pour des sociétés nationales dont Sonelgaz et Sonatrach et même pour le secteur de la santé, a-t-on indiqué. (APS)