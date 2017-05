Le général Major Menad Nouba à Sétif : Vers la Gendarmerie numérique

Le général major Menad Nouba se trouvait, mardi et hier, dans la wilaya de Sétif, où il a procédé à l’inspection et à l’inauguration de deux importants projets, et s’est enquis des mesures sécuritaires mises en œuvre sur le terrain à l’effet de préserver la sécurité publique et lutter efficacement contre le crime sous toutes ses formes.

Dans cette wilaya, la seconde du pays par l’importance de sa population, sécurisée à 100%, avec l’existence d’une brigade au moins dans chacune des 60 communes, le commandant de la Gendarmerie nationale, accompagné du wali Nacer Maskri, du commandant du groupement territorial de la wilaya de Sétif et de l’ensemble des autorités civiles et militaires, s’est également enquis des avancées enregistrées et des moyens humains et des équipements de dernière technologie affectés par le haut commandement.

Le général major Menad Nouba se rendra au siège du groupement territorial où il visitera le projet de centre des opérations, dont les travaux ont atteint un taux de 74,22% pour une livraison prévue le 10 octobre prochain. Un projet qui s’inscrit dans la stratégie du haut commandement, au titre, notamment, de la mise en place d’un système de gestion automatique de l’information et de communication à même de permettre une plus grande capacité de traitement de réduire le temps d’analyse en vue de la mise en place des décisions qui conviennent.

Dans ce contexte, le système «RUNITEL» relève d’un réseau à la fois performant et maillé pour la collecte, le stockage des informations liées à la sécurité publique entre les centres d’opérations des wilayas et la centrale dans l’optique de mise en place du «gendarme numérique».Un exemple plus qu’édifiant des avancées et des ambitions que s’assigne notre pays dans un secteur à la fois sensible et stratégique. Hier à El-Eulma, M. Menad Nouba procédera à l’inauguration du complexe de la Gendarmerie nationale qui regroupe 5 grandes unités, le peloton de l’autoroute, le deuxième du genre après celui de Sfiha pour la gestion des 75 kilomètres qui traversent le territoire de la wilaya, la section spéciale d’intervention, la brigade de recherche, le Poste de commandement de la compagnie et la section téléthématique dont la compétence s’étale sur 4 groupements. Intervenant à cet effet, le colonel Aouiz Hocine, commandant du groupement territorial de la gendarmerie de la wilaya de Sétif, a fait état d’une série d’indicateurs relatifs à ce grand complexe, dont la mise en œuvre n’a pas été sans se traduire par des résultats positifs, sachant que le nombre d’accidents sur l’autoroute est en baisse de 30%, et que cette wilaya sur l’ensemble des axes routiers n’occupe également plus les tristes premières loges au vu de la baisse de 31,23% relevée durant l’année 2016.

Ce même bilan 2016, qui a donné lieu au traitement de 26.520 affaires par la police judiciaire, 11.238 autres par la police administrative et 134.566 affaires par les services de la sécurité routière avec pas moins de 382 opérations coup- de-poing et pour ce qui a trait à la lutte contre la drogue des saisies d’un montant de 13 milliards 700 millions de centimes.

