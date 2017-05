Le commandant de la Gendarmerie nationale dans les wilayas de l’Est : Privilégier le renseignement sécuritaire

De notre envoyé spécial à Constantine : Karim Aoudia

Prioriser le renseignement opérationnel et optimiser la maîtrise des techniques de technologie l’information et de la communication. Ce sont-là les deux principaux objectifs de la visite du commandant de la Gendarmerie nationale, le général major Menad Nouba, dans les wilayas de l’Est.

Une visite de travail et d’inspection sur le terrain que le responsable de cette institution de corps d’armée a engagée depuis mardi, à partir de Constantine, où M. Menad Nouba a présidé la cérémonie d’inauguration du nouveau siège du 5e Commandement régional (5e CRGN) au nom du martyr Ali Boudhersa. Cette infrastructure, réalisée dans la nouvelle ville Ali-Mendjeli, a été construite suivant une architecture moderne équipée de toutes les commodités. Ce nouveau commandement régional, dont la zone de compétence s’étend sur les 15 wilayas de l’Est, s’inscrit, rappelle-t-on, dans le cadre du développement initié par la Gendarmerie nationale, avec l’appui des hautes autorités de l’État.

À lui seul, ce projet réceptionné et opérationnel depuis hier symbolise l’action du renouveau consacré au plan de patrimoine infrastructurel de la Gendarmerie nationale. Les autres infrastructures inscrites au programme de visite de deux jours du commandant de la Gendarmerie nationale dans les wilayas de Tébessa, Batna, Oum El- Bouaghi, Khenchela et Sétif renseignent, quant à elles, de la nouvelle stratégie d’action et de la réadaptation de l’action de lutte voulue implacable à l’encontre des différentes formes de crimes organisés sévissant à l’Est algérien, plus particulièrement au niveau des frontières où l’obligation de résultats constitue l’une de ces instructions sur lesquelles M. Menad Nouba n’a eu de cesse de se montrer intransigeant depuis sa nomination à la tête de cette institution.

Cette même obligation de résultat, qui se place aujourd’hui sous le sceau d’une nécessité impérieuse qu’il y a lieu de satisfaire absolument, eu égard, notamment, aux moyens colossaux mis à la disposition des effectifs de la Gendarmerie, autant en termes de réalisation de nouvelles infrastructures qu’en matières d’acquisition de matériels ultramodernes. D’ailleurs, dans le cadre de cette visite du commandant de la Gendarmerie dans les wilayas de l’Est, l’accent a été mis sur la réalisation d’une multitude de nouveaux centres opérationnels engagés en projets à Sétif, Batna et Oum El-Bouaghi, et ce en sus d’un groupement d’intervention en cours de construction à Khenchela.

Toutes ces nouvelles infrastructures, qui viennent ainsi consolider l’action de la Gendarmerie nationale sur le terrain, ont pour missions principales, indique-t-on, la quête de précieux renseignements sécuritaires et leurs exploitations en temps réel suivant une stratégie d’intervention et de lutte efficace contre toutes les facettes de criminalité de les agissements des réseaux du crimes organisés sévissant dans cette partie du pays. Il faut dire que cet objectif de consacrer une sécurisation optimale de l’Est algérien s’est hisser depuis quelques années déjà au rang des priorités absolue, en raison essentiellement de la proximité de territoires de cette partie du pays des menaces que font peser les conditions d’instabilité et de dégradation du climat sécuritaire dans les pays voisins, la Libye plus particulièrement.

La situation semble toutefois si bien maitrisée non seulement pour ce qui est du domaine de la lutte antiterroriste, mais aussi en matière de lutte contre les autres formes criminalités classiques, telles que l’activité de la contrebande et contre toutes sortes de trafic dans les zones frontalières.



Réunion avec les cadres de la GN



Les résultats obtenus sont satisfaisants, et ce grâce d’abord à un esprit de vigilance élevé dont font preuve les effectifs de la Gendarmerie nationale, mais aussi les autres services de sécurité qui sont l’Armée nationale populaire (ANP) et la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Une vigilance qui se traduit par une présence accrue sur le terrain, doublée d’une série de mesures draconiennes de contrôle des réseaux de communication. En premier lieu, l’autoroute Est-Ouest pour laquelle le 5e commandement régional de gendarmerie siégeant à Constantine consacre, en sus d’un effectif adéquat, des moyens de surveillances considérables, aussi bien terrestres qu’aériens. L’urgence de l’heure pour cette institution régionale est de mettre le cap sur le renseignement sécuritaire et cet impératif, tout comme celui portant sur le durcissement de la lutte contre les cyberattaques sont parmi les questions qui seront examinées, lors de la réunion que devait présider hier le général major Menad Nouba à Constantine, en présence des cadres de la GN officiant à la tête des quinze groupements territoriaux de l’Est algérien, des responsables de section de recherche et des différentes sections d’intervention que compte cette institution de corps d’armée. En outre, et selon les responsable de la communication de la Gendarmerie nationale, cette réunion obéit à l’idée de dresser un bilan exhaustif des activités menées dans les domaines de la sécurité publique et de la sécurité aux frontières.

Dans l’après-midi d’avant-hier, et dans le cadre du renforcement du dispositif de sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité transfrontalière, le commandant de la Gendarmerie nationale s’est déplacé dans la wilaya de Tébessa, où il a procédé, notamment à l’inauguration du nouveau siège du 8e groupement des Gardes-frontières (GGF) de Bir El-Ater, ainsi que celui de l’escadron des GGF d’Oued Kerkom, deux structures très importantes pour la gestion des frontières sensibles de cette région.

Pour la suite de la visite de travail et d’inspection du général major Menad, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions

K. A.