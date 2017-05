SITEV-2017 : Pour un tourisme durable

Placé sous le signe : «2017 : Année internationale du tourisme durable pour le développement», le Salon sera, en effet, inauguré, cet après-midi à 14h, au palais des Expositions (Safex). Pas moins de onze pays étrangers prendront part à cette nouvelle édition, qui s’étalera jusqu’au 22 mai. «Il y aura des représentants de la Tunisie, de la Palestine, de la Syrie, de l'Égypte, de la Turquie, des Émirats arabes unis, du Mexique, de la France, de la Malaisie, du Portugal et de l'Éthiopie », souligne le directeur de l'ONT, M. Rachid Cheloufi. Le même responsable affirme également que ce Salon —devant regrouper 210 exposants, dont 25 représentants de 11 pays étrangers — se veut, en fait, une «grande manifestation annuelle du tourisme, pour que tous les partenaires nationaux et étrangers du secteur, ainsi que les professionnels puissent échanger, entre eux, des expériences et des contacts directs, en exposant leurs produits touristiques, dans l’objectif d’attirer les touristes en prévision de la saison estivale». Il relève que cette 18e édition permettra également aux visiteurs de découvrir les différentes expositions touristiques disponibles durant la prochaine saison estivale, «afin qu'ils puissent choisir leurs destinations touristiques adéquates avec leurs besoins». Le Salon est, en somme, «une occasion importante pour dynamiser le tourisme domestique, et ce en faisant connaître les différentes capacités dont dispose l'Algérie en matière de tourisme, dans le but d'attirer le plus grand nombre de touristes», note le directeur de l'Office, mettant l’accent sur le fait que les marchés internationaux du tourisme sont orientés, ces dernières années, vers ce produit qui associe pérennité et durabilité, dans ces conditions.

Il s’agit, d’autre part, de «montrer davantage les différentes destinations touristiques algériennes, d'encourager le tourisme interne, de soutenir le partenariat avec les partenaires nationaux et étrangers, et de promouvoir l'investissement en cette matière, pour que le secteur du tourisme contribue au développement économique durable», insiste-t-il. Il convient de signaler, dans ce contexte, que plusieurs pavillons du palais des Expositions seront consacrés, et durant quatre jours consécutifs, à ce Salon, pour faire connaître la diversité du produit touristique national disponible durant la prochaine saison estivale, où figurent les tourismes balnéaire, thermal et environnemental, que recèlent différentes régions du pays.

Le produit touristique saharien qui éveille, désormais, l'intérêt de tous les touristes locaux et étrangers, notamment en automne et en hiver, sera lui également mis en avant. À retenir, donc, que le SITEV de 2017, organisé en collaboration avec le ministère de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, devrait mettre en exergue «les capacités touristiques nationales et les produits qualitatifs et concurrentiels, outre la promotion de la destination algérienne, la diffusion des informations et des connaissances touristiques, et l'intensification des activités touristiques avec les professionnelles et leurs clients en matière de tourisme et de voyages», souligne-t-on.

