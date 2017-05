UGCAA Oran : Appel à une baisse des prix

Le bureau de wilaya d’Oran de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCCA) a proposé, mardi dernier, aux mandataires de fruits et légumes de faire un rabais exceptionnel des prix durant le mois de Ramadhan, pour éviter de rééditer le scénario de la flambée des prix en pareille période, a-t-on appris mercredi du coordinateur local de l’UGCAA. S’exprimant lors d’un point de presse au siège de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie (CCIO), Mouad Abed a expliqué que cette initiative vise, dans le cadre d’une solidarité agissante avec les bourses moyennes, à réglementer les prix des produits de large consommation durant le mois sacré, souhaitant que l’Etat puisse revoir, en contrepartie, certaines mesures dont un battement de taxes au bénéfice des mandataires. Le coordinateur local de l’UGCAA a, par la même occasion, lancé un appel aux commerçants activant dans les produits de large consommation à adhérer à cette action de solidarité. Dans ce contexte, il a évoqué la création d’un espace commercial au niveau du marché de gros des fruits et légumes à El Kerma au sud d’Oran, pour approvisionner les restaurants de la Rahma en fruits et légumes à des prix défiant toute concurrence, tout en invitant les bienfaiteurs à prendre contact avec le bureau de wilaya de l’UGCAA sis à la cité HLM. Il a ajouté qu’un souk dénommé «Errahma» sera ouvert dès le début de Ramadhan au palais des expositions de l’EMEC à hay Médina Jdida d’Oran, où seront commercialisés, jusqu’à la fin de ce mois sacré, des produits de large consommation à des prix réduits, avançant qu’une quarantaine de commerçants ont souscrit à cette action de solidarité. Le représentant local de l’UGCAA a, d’autre part, fait état de la disponibilité de produits agroalimentaires dont notamment le poisson congelé (422,76 tonnes), le poisson frais (14,98 t), le raisin sec (425 t), la viande bovine fraîche (75,1 t), la viande ovine fraîche et foie (68, 89 t) et les bananes (11.374 t), ajoutant que le marché de gros d’El Kerma reçoit quotidiennement une moyenne de 352 tonnes de fruits et légumes et de 185 tonnes de fruits. Les prix de gros de la pomme de terre oscille entre 28 et 30 DA/kg, ceux de l’oignon à 17 DA, la carotte, la tomate et la salade (30 DA), l’ail à 70 DA contre 1.800 DA il y a peu, selon la même source. (APS)