Ramadhan : Tipasa : 25 brigades pour la répression des fraudes

Vingt cinq brigades de contrôle de la qualité et de répression des fraudes ont été mobilisées par la direction du Commerce de la wilaya de Tipasa en prévision du mois sacré de Ramadhan, parallèlement au lancement d’une campagne de sensibilisation contre les intoxications alimentaires, a annoncé son directeur, Mohamed Hedjal. Selon le responsable, 25 brigades —certaines relevant de la direction du commerce et d’autres impliquant le secteur de l’environnement, de la santé et de la pêche— seront mobilisées tout au long du mois de Ramadhan pour veiller, notamment durant les soirées, au contrôle de la qualité et des prix des produits ainsi que la légalité des pratiques commerciales. Constituées d’environ 90 agents de contrôle, ces brigades, dotées de moyens modernes, cibleront durant la première quinzaine de Ramadhan les commerces et autres marchés dédiés aux produits alimentaires de large consommation (fruits et légumes, viandes, lait et dérivés), pour se concentrer durant la deuxième quinzaine sur les commerces de vente d’habits, de chaussures, de produits esthétiques et de confection de gâteaux, a-t-il précisé. M. Hedjel a en outre souligné l’engagement de sa direction durant ce mois de Ramadhan à lutter contre le phénomène de changement d’activité commerciale, assurant que la Loi, claire à ce sujet, interdit le changement d’activité sans registre de commerce. Des inspections seront, également, effectuées au niveau des restaurants «Errahma», des restaurants de poissons, des salons de thé et glaces, des abattoirs, des laiteries et des commerces de vente de gâteaux traditionnels, en collaboration avec les directions de l’action social, de la santé, et de la pêche. Par ailleurs, la direction du Commerce de Tipasa a lancé une campagne de sensibilisation contre les intoxications alimentaires du 15 au 20 mai qui se traduira par la tenue de portes ouvertes sur ce thème au niveau de l’ensemble des inspections du secteur de la wilaya. Cette action est soutenue par une campagne similaire initiée par la Radio locale, en plus d’activités de proximité organisées au niveau des places publiques et des marchés, en vue d’inciter les citoyens au respect des règles d’hygiène. Interrogé sur une éventuelle hausse des prix ou rareté de certains produits alimentaires durant le mois sacré, M. Mohamed Hedjal a soutenu que ses services ne prévoyaient pas de hausse de prix (légumes et fruits notamment) ni de rareté de produits de large consommation, estimant que le marché Rahma ouvert dans la ville de Tipasa devrait contribuer à la stabilité des prix. (APS)