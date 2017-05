Forum d’El Moudjahid, Le président de l’APOCE : L’Observatoire des Habitudes Alimentaires, un impératif

Le président de l’Organisation de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (APOCE) a plaidé, hier, au Forum d’El Moudjahid, pour la création d’un observatoire des habitudes alimentaires, une instance dont la mission et d’étudier et d’identifier les tendances de comportement et de consommation des Algériens. Il a, par ailleurs, annoncé que son organisation est en phase d’élaboration d’un label de recommandations pour promouvoir les produits algériens.

M. Mustapha Zebdi, a toujours plus d’un tour dans son sac. Très engagé dans la protection du consommateur, il multiplie les campagnes de sensibilisation envers le citoyen, il interpelle les pouvoirs publics sur certaines questions. Un combat difficile mais pas impossible, puisque, un grand nombre de revendications ont trouvé réponses, et la sensibilisation donne de très bons résultats sur le terrain. Et si les appels au boycott de produits otages de surenchères sont dépassés, l’APOCE, est passé à une autre phase, celle des enquêtes sur les comportements alimentaires des Algériens. Dans ce sillage, son président plaide pour la création d’un Observatoire des Habitudes alimentaire. Une instance qui a fait ses preuves ailleurs. Cette structure qui doit relever du ministère du Commerce, au regard des évolutions sociétales, a pour mission l’identification des nouvelles tendances de comportement du consommateur algérien. Pour le moment aucune étude n’a été réalisée sur les nouvelles attitudes alimentaires en Algérie. Et parce que le gaspillage est un phénomène important, l’observatoire peut intervenir pour déterminer les raisons et les moyens susceptibles de mettre fin. Autre nouveauté annoncé par le président de l’APOCE, c’est ce projet qui consiste à mettre en place un label d’orientation. Un procédé pour mieux protéger le consommateur et surtout promouvoir le produit national. Dans ce sillage, le Dr Mustapha Zebdi, a lancé, un appel à tous les intervenants (opérateurs économiques , centrale syndicale…). Pour adhérer à ce projet. La conférence de l’APOCE, a été une occasion, pour revenir sur le numéro court 33/11 mis en place , depuis le mois de février dernier. Un numéro joignable à partir des trois opérateurs de téléphonie mobile, et du téléphone fixe. Cependant, le Dr Zebdi, estime, qu’en dépit de 6.000 appels reçus en l’espace d’un mois , le citoyen n’a pas le reflexe de dénoncer. A une question de savoir pourquoi notre pays ne dispose pas d’un Bureau de vérification de publicité, l’invité du Forum a expliqué que l’organisation qu’il préside, fait office d’une telle structure, puisque l’APOCE intervient à chaque fois qu’il y a dépassement. A propos de la certification Halal, qui sera obligatoire, à partir du mois de juin prochain, M. Zebdi, a expliqué que cette obligation a fait partie des revendications de l’organisation. Autre question abordée, lors des débats, celle de l’étiquetage des viandes fraîches et congelées. Pour lui, c’est une information supplémentaire qui oriente le consommateur et évite la confusion. La dernière campagne de sensibilisation lancée par l’APOCE, concerne la lutte contre les intoxications alimentaires. La campagne a démarré le 14 de ce mois, elle prendra fin le 20 mai. Un travail important doit être fait dans ce sens, surtout que les chiffres avancés par M. Zebdi, sont effarants. Près de 6.000 cas dont 9 décès, en 2016. Il rappelle à juste titre, que les deux tiers de ces intoxications ont lieu lors des fêtes et de rassemblements, c’est pourquoi le conférencier estime qu’il faut toujours attirer l’attention des citoyens, d’autant plus que nos habitudes alimentaires ont changé, et l’utilisation de produits, nécessitant de bonnes conditions de conservation, sont de plus en plus utilisés. Les risques d’intoxication sont plus grands en été, et durant le mois de Ramadhan. A ce sujet, le Dr Naziha Djedaini, a expliqué que le nombre de cas durant le mois sacré triple, en raison de la consommation de produits spécifiques à ce mois comme la cherbet (citronnade à base d’acide citrique), sans oublier l’eau utilisée dont on ne connaît pas la provenance. L’oratrice, a évoqué, un autre risque, celui de la consommation de grillades durant les soirées ramadhanesques. Une nouvelle habitude alimentaire. La aussi, dit-elle, on ignore l’origine de la viande. A cela s’ajoute le matériel utilisé pour le barbecue. Pour sa part, le Dr Benaidja Fares, président du bureau de Constantine, a abordé la problématique du gaspillage sous un angle académique. Pour lui, il est impératif pour l’université de s’impliquer dans l’élaboration des études sur le phénomène. Nora Chergui