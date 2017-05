Session de la Banque islamique de développement à Djeddah : Accompagner la croissance des pays membres

La 42e session du conseil des gouverneurs du groupe de la Banque islamique de développement à Djeddah, se tiendra avec la participation du ministre des Finances, M. Hadji Baba Ammi, a indiqué le ministère des Finances dans un communiqué. Dans le cadre de cette session, M. Baba Ammi prendra part aux assemblées annuelles des filiales de la BID, précise la même source. Il s'agit des réunions des conseils des gouverneurs de la Société islamique d'assurance des investissements et du crédit à l'exportation (SIAICE) et du Fonds de solidarité islamique de développement (FISD). Il participera également aux Assemblées générales de l'Institution islamique pour le développement du secteur privé (SID) et de la Société internationale islamique de financement du commerce (SIFC).

M. Baba Ammi présidera, en marge de ces rencontres, la 17e réunion annuelle du Haut conseil des fonds d'El Qods et d'El Aqsa dont l'Algérie assure la présidence depuis 2005. D'autre part, le ministre devra rencontrer le nouveau président de la BID et les hauts responsables des institutions financières présents à ces assemblées, ainsi que ses homologues des pays membres de la BID. Pour rappel, un décret présidentiel autorisant la participation de l’Algérie à l’augmentation du capital de l’Institution islamique mondiale pour le développement du secteur privé (SID, filiale de la BID) avait été adopté en 2016 par un Conseil des ministres tenu sous la présidence du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

La SID œuvre au soutien du développement économique des pays membres à travers l`octroi de financements à des projets du secteur privé en accord avec les prescriptions de la Charia. 13e actionnaire parmi les 53 Etats membres, l’Algérie a pris part à cette opération pour un montant de 6,17 millions de dollars libérables par tranches étalées sur quatre années.