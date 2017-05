M. Boutarfa rencontre son homologue espagnol : Le partenariat à l’ordre du jour

Le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, a eu des entretiens à Madrid, avec le ministre espagnol de l’Energie, du Tourisme et du programme numérique, M. Alvaro Nadal, au cours desquels ils ont abordé les opportunités d'investissements dans le secteur énergétique, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Les deux parties ont ainsi examiné les relations bilatérales entre les deux pays, l’état d’avancement des projets de partenariat en cours ainsi que les perspectives de coopération et d’investissements dans le domaine énergétique, en particulier dans l'exploration, la production et la transformation des hydrocarbures et les énergies renouvelables. Les deux ministres ont également discuté des projets d'interconnexions électriques et gazières entre les deux pays ainsi que des partenariats dans le domaine de la commercialisation du gaz, et ce, de façon à renforcer davantage les relations d'affaires entre les deux pays, précise la même source.

Durant son séjour dans la capitale espagnole, M. Boutarfa a aussi présenté une communication à l’Institut royal Elcano, portant sur le secteur énergétique de l’Algérie et ses opportunités d’investissement et de partenariats.

Devant un panel constitué de dirigeants de grandes compagnies espagnoles, chercheurs et hauts fonctionnaires, le ministre a abordé les perspectives de coopération et d’investissements dans le domaine énergétique notamment l’exploration, la production et la transformation des hydrocarbures et les énergies renouvelables.

A cette occasion, il a présenté le projet de réalisation d’une capacité en solaire photovoltaïque de 4.050 MWc, adossé à un projet industriel intitulé "Atlas".