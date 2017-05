Lutte antiterroriste : Quatre bombes artisanales détruites à M’sila

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 15 mai 2017, lors d’une opération de fouille et de ratissage à Msila (1re Région militaire), quatre bombes de confection artisanale", précise la même source. Par ailleurs, dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières, en coordination avec les services des Douanes "ont saisi à Tlemcen et Aïn Témouchent (2e RM), 57,5 kilogrammes de kif traité, alors que 150 grammes de cocaïne ont été saisis à Tébessa (5e RM)". En outre, des détachements de l’ANP, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières "ont intercepté à Ouargla, Bechar, Adrar, Tlemcen et Tiaret, huit contrebandiers et 44 immigrants clandestins de différentes nationalités, tandis que des unités des Garde-côtes ont déjoué à Annaba (5e RM), des tentatives d'émigration clandestine de 48 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale.