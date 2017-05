Aux sources de la paix

Si l’on reliait des événements, séparés dans le temps, que notre pays a soit organisé et abrité, soit s’est vu impliquer de façon active, quand ils se sont déroulés en divers points de la planète, on ne manque pas d’être frappé par la permanence d’une démarche qui puise sa source dans une vision holiste. L’objectif étant d’apporter des réponses viables, pérennes et non dictées par des agendas ponctuels aux questions de l’heure qui se posent à la communauté internationale. Afripol a rendu hier un hommage au rôle pionnier du Président Bouteflika dans son soutien aux causes africaines et ses efforts constants dans le rétablissement de la sécurité et de la stabilité du continent. Cet hommage s’inscrit, en vérité, dans une série de marques de reconnaissances de chefs d’Etat et d’institutions régionales et internationales quant à l’apport de notre pays dans une construction d’un monde apaisé où les crises sont réglées de façon politique. Un second exemple ? Hier, M. Sellal, a reçu, à Alger, le ministre de la Justice du Mali. Une rencontre qui a, entre autres, permis un échange de vues sur les moyens à mettre en œuvre, en commun, à l'effet de « consolider les efforts des pouvoirs publics dans la prise en charge des situations socioéconomiques et humanitaires induites par le retour progressif à la paix, à la sécurité et à la stabilité », dans ce pays. Tout le monde reconnaît les efforts diplomatiques de notre pays pour éviter l’implosion du Mali de même qu’il observe notre engagement pour asseoir, loin de toute ingérence, les bases du dialogue et de la réconciliation en Libye. Cette démarche, qui privilégie la recherche de solution politique négociée aux différends et aux crises, découle de la conviction profonde que des solutions partielles ou imposées de l’extérieur, ou par la force, ne font que complexifier les situations au lieu de leur trouver des ouvertures pacifiques. Déroulons l’histoire récente : il a fallu que le monde assiste en direct aux attentats du 11 septembre 2001 pour qu’il admette la nature transnationale du terrorisme. Pourtant, l’Algérie, qui avait subi avant cette date la morsure de ces légions de la mort, avait tiré la sonnette d’alarme sur la capacité des groupes terroristes d’ignorer les frontières physiques, d’enjamber les barrières linguistiques et de faire fi de toute morale en fusionnant avec le grand banditisme qui tire ses revenus du trafic d’êtres humains, d’armes et drogues, rackettant les personnes comme les entreprises et tirant avantage du chaos. Fallait-il pour autant appliquer sur le terrain la seule règle de l’intervention sécuritaire avec toutes les conséquences que cela suppose ? Si l’Algérie a traversé dans la douleur, et seule, cette étape tragique, elle a aussi, avec un sens extraordinaire de la sagesse et d’une vision à long terme, mis en place une politique, une stratégie et des mécanismes pour apporter des réponses apaisées à la douleur, à l’impatience, à la peur et au deuil de millions d’Algériens. Aujourd’hui cette stratégie est saluée de par le monde et de nombreux pays affirment s’en inspirer. Le manuel de déradicalisation que notre pays a élaboré est un cas d’école. « Le combat à livrer à ce grave fléau s’impose au quotidien et dans tous les domaines d’activité, qu’ils soient politiques, institutionnels, économiques, culturels, cultuels, éducationnels ou sociaux. Pour aboutir, il requiert nécessairement la collaboration active de l’ensemble des institutions nationales, de tous les partenaires sociaux et de tous les citoyens », note ce document de portée universelle. A la veille du référendum sur la charte pour la paix et la réconciliation, le Président de la République a reçu le « prix Louise Michel ». Une distinction décernée par le Centre d'études politiques et de sociétés de Paris, récompensant annuellement les efforts d'une personnalité pour ses initiatives au profit « du dialogue, de la démocratie, du développement et de la paix ». Pour marquer la décennie sur les droits de l’homme, l’Union africaine a décerné « le Prix des Prix », au Président Bouteflika. Une consécration du « leadership » de l’Algérie en Afrique en matière de promotion des droits de l’homme qu’ils soient politique, économique ou sociaux. Le Chef de l’Etat a, également, été honoré par l’Organisation arabe du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge qui lui a décerné le « Trophée du Chevalier de l’humanitaire » en reconnaissance à son « engagement continu » pour la paix en Algérie et dans le monde. Des exemples qui montrent, si besoin est, la justesse de notre démarche à l’épreuve du temps.

Mohamed Koursi