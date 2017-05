Sécurisation du BAC 2017 : Toutes les mesures prises

Le directeur des études au ministère de l'Education nationale, Mouloud Boulsane, a affirmé que toutes les mesures ont été prises pour assurer la sécurisation de l'examen du baccalauréat 2017 et éviter les problèmes ayant entaché l'examen l'année précédente. Pour la session 2017, «des améliorations ont été apportées pour assurer la sécurisation de l'examen du baccalauréat à commencer par la sécurisation de tous les centres d'impression des sujets par une commission intersectorielle outre l'installation de caméras de surveillance au niveau des secrétariats des centres de déroulement de l'examen et des directions de l'Education à travers l'ensemble du territoire national ainsi que les centres d'impression et la protection des sujets, a indiqué M. Boulsane qui était l'invité de la Radio algérienne. Il a nié à ce propos, l'intention du ministère de l'Education nationale d'installer des appareils de brouillage au niveau des centres d'examen. D'autre part, la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, avait souligné récemment que la question de sécurisation des examens notamment le baccalauréat, avait fait l'objet d'un intérêt particulier du Gouvernement, rappelant la sécurisation des centres d'examen conformément à un plan adopté par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales outre le réaménagement du siège régional de l'Office national des examens et concours (ONEC) à Alger et la réduction des centres d'examen où sont gardés les sujets des épreuves. Par ailleurs, les examens nationaux se dérouleront du 24 mai au 15 juin prochain. Plus de deux millions de candidats s'y présenteront sous la supervision de 690.000 encadreurs. 760.652 candidats sont inscrits à l'examen de fin de cycle primaire, 566.221 candidats pour le Brevet d'enseignement moyen (BEM) et 761.701 pour le baccalauréat.