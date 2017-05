Législatives : Le FLN souligne l’importance de renforcer sa position sur la scène politique

Le parti du Front de libération nationale a souligné mardi l'importance de renforcer sa position sur la scène politique appelant à intensifier les efforts en prévision des prochaines élections locales. «Les portes du parti demeurent ouvertes à toutes les parties sans exclusive dans le cadre du respect total de ses statuts et de son règlement intérieur», a indiqué le parti dans un communiqué rendu public mardi à l'issue de la réunion de son Bureau politique, avant d'appeler à «intensifier les efforts en prévision des prochaines élections locales, en resserrant les rangs pour faire face à tous les défis conformément à l'esprit de la réconciliation initiée par le président de la République, président du parti». Rendant hommage au «rôle des militants et leur soutien à leur direction», le parti à relevé «l'augmentation du nombre d'électeurs de 1.200.000 en 2012 à 1.700.000 en 2017, faisant du parti la première force politique». Après avoir salué «la décision d'élargir le gouvernement à d'autres formations politiques pour poursuivre la mise en œuvre du programme du Président de la République», le BP du FLN a félicité le peuple algérien suite à «sa victoire lors de ces élections, une victoire pour l'Algérie à la lumière de la nouvelle Constitution initiée par le président de la République». Le Bureau politique a saisi cette occasion pour saluer «les efforts de l'Armée nationale populaire et des différents corps de sécurité qui veillent à la sécurité du pays et de ses frontières, ainsi que pour les résultats impressionnants réalisés en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité».



Accueil favorable de l’élargissement du gouvernement à d’autres partis



Lors d’une conférence de presse organisée au terme de l’audience qu’il a accordée aux ambassadeurs de Corée du Nord et de Russie, M. Ould-Abbès a indiqué que son parti «accueille favorablement l’élargissement du gouvernement à d’autres partis politiques, pour assurer le succès de la mise en œuvre du programme du Président de la République».

Il a expliqué qu’«il a été reçu par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, il y a deux jours», à l’instar d’autres partis, et ce dans le cadre des consultations relatives à la formation du prochain gouvernement. Le SG du FLN a précisé avoir évoqué, avec M. Sellal, «la conjoncture qui prévaut dans le pays», ajoutant avoir «accueilli favorablement l’élargissement du gouvernement à d’autres formations politiques, à condition de s’engager en faveur de l’application du programme du Président de la République». I

ll a également indiqué que son parti avait «de bonnes relations» avec le Rassemblement national démocratique (RND), deux partis qui «œuvrent à l’application du programme du Président de la République», ajoutant, dans le même sillage, que ses relations avec le SG du RND, Ahmed Ouyahia, «sont bonnes et datent de 33 ans. Nous avons travaillé ensemble dans des conditions difficiles, en faveur de l’État et contre le terrorisme», a-t-il ajouté, affirmant que «l’alliance de son parti avec le RND est toujours de mise». M. Ould-Abbès a en outre exprimé son souhait de voir le Mouvement de la société pour la paix participer au prochain gouvernement, «car il ont des idées et des potentialités». Après avoir expliqué que l’Algérie «traverse une étape particulière face aux défis sécuritaires, économiques et sociaux», M. Ould-Abbès a précisé que la désignation du Premier ministre et des ministres relevait des prérogatives du Président de la République. (APS)