Programme d’appui au secteur de la justice en Algérie : Pour une justice modernisée

Les responsables du 3e programme d’appui au secteur de la Justice en Algérie ont procédé, hier, au lancement de ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du processus de réforme du système judiciaire algérien engagé depuis une quinzaine d’années.

C’est lors d’une rencontre organisée à l’hôtel Sheraton d’Alger, à laquelle a pris part un panel d’experts venus de France et d’Algérie, en présence du directeur du projet, Karim Ouagueni, de l’ambassadeur de France, Bernard Emié, et des représentants de la délégation européenne en Algérie, qu’il a été procédé également au démarrage du programme «Justice coopération internationale» GIP-JCI.

Un programme qui est mis en œuvre par le groupement d’intérêt public Justice coopération internationale, opérateur du ministère français de la Justice et de la profession du droit. S’exprimant en cette occasion, le directeur du programme d’appui à la justice, M. Ouagueni, a précisé que ce projet vient compléter les programmes ayant déjà abouti. «Les actions du présent projet visent à soutenir les efforts de modernisation de la justice engagée par l’État afin de garantir une justice de qualité pour tous les citoyens», a-t-il expliqué. D’un coût de 10.550.000 euros, dont 9 millions d’euros financés par la partie européenne, 450.000 euros par la partie française et 1.100.000 euros par l’Algérie, ce projet s’étale sur une durée de 48 mois. Selon le même responsable, les actions engagées sont organisées autour de trois objectifs spécifiques, constituant un ensemble stratégique et cohérent basé sur les priorités de l’Union européenne.

L’objectif premier de cette initiative est de renforcer l’indépendance de la justice en développant l’autonomie opérationnelle de la magistrature et en modernisant le fonctionnement des juridictions. Il s’agit, en deuxième lieu, de développer l’accès au droit et à la justice, par la création d’un ensemble de services publics opérationnels et à la portée de tout justiciable sur l’ensemble du territoire, en particulier les femmes, les groupes vulnérables, à savoir mineurs et victimes des infractions pénales.

Le troisième objectif spécifique concerne, en effet, la professionnalisation des acteurs de la justice, à travers le renforcement de la gestion des établissements de formation et des ressources humaines au sein du ministère de la Justice, pour renforcer les capacités des acteurs du secteur. La justice est interpellée pour répondre au mieux aux attentes de la société et des justiciables. Pour ce faire, elle doit agir non seulement sur la ressource humaine, mais aussi sur l’organisation judiciaire. Les résultats attendus de ce programme portent, entre autres sur le désengorgement de la justice et modes alternatifs de règlement des différends, le renforcement de l’autonomie opérationnelle de la magistrature et l’amélioration de la qualité des décisions civiles et pénales. Il s’agit également de la dématérialisation des procédures pénales et l’amélioration de la circulation de l’information, ainsi que l’amélioration de la gestion des juridictions, la modernisation des méthodes de gestion administrative et renforcement de la collaboration entre les acteurs de la justice. Il est attendu également de ce programme, le perfectionnement du système du guichet unique, la modernisation du fonctionnement de l’École suprême de la magistrature, et de l’École nationale des personnels des greffes (ESM et ENPG), ainsi que le renforcement des capacités techniques des greffiers. Il est également question, à la fin, de développer les structures d’organisation et de formation des avocats, ainsi que la professionnalisation des structures d’organisation et de formation des notaires.

Salima Ettouahria