M. Chergui à la clôture des travaux d’Afripol : « Une occasion historique pour la paix et la sécurité en Afrique »

À la clôture des travaux de la première Assemblée générale d'Afripol, abritée par l'Algérie durant trois jours, les chefs de police africaine ont adressé, hier, un message de remerciements et de gratitude au Président Bouteflika, lu en leur nom par le Directeur général de la Sûreté nationale mauritanienne, Mohamed Ijat.

Un message dans lequel ils ont salué «le rôle pionnier du Président de la République dans son soutien aux causes africaines, l'ancrage des valeurs de solidarité entre pays africains, le renforcement de la coopération entre ces pays dans différents domaines, dont celui de la sécurité, outre la promotion de toutes les initiatives et démarches visant à promouvoir cette coopération».

Ils ont également saisi l'occasion pour saluer «les efforts constants du Président de la République et ses actions louables en faveur du rétablissement de la sécurité et de la stabilité en Afrique, ainsi que ses efforts pour le règlement des crises et différends qui divisent certains pays, par des voies pacifiques et le dialogue, tout en respectant la souveraineté de chaque État sans s'immiscer dans ses affaires internes».

À cette occasion, les directeurs et inspecteurs généraux africains de police ont mis en avant le combat du Président Bouteflika pour «le rétablissement de la paix et de la sécurité dans le monde, et ses efforts visant à éradiquer la violence et extrémisme, grâce à sa sage et judicieuse politique pour la protection et la promotion des droits de l'homme, l'instauration de l'État de droit et la consécration des valeurs de la réconciliation et la concorde, pour que règnent les liens de fraternité et d'amour à travers le monde».

Les responsables africains ont adressé «leurs félicitations au Chef de l'État pour le succès des élections législatives» du 4 mai, exprimant leur fierté et gratitude pour les «grandes réalisations de l'Algérie dans différents domaines et les acquis remportés par le pays sous la direction éclairée du Président Bouteflika, à la faveur de la sécurité et de la stabilité dont jouit l'Algérie aujourd'hui».



La police africaine face à de multiples défis



Pour leur part, les travaux de cette 1re Assemblée générale ont été couronnés par des décisions «importantes», qui constituent, aux yeux du général major Hamel, une véritable feuille de route pour les chefs des polices africaines. Des priorités que le DGSN estime «nécessaire» de les prendre à bras-le-corps si l’on veut «faire face» aux «multiples» défis sécuritaires et autres «menaces» auxquelles le continent noir est «confronté» aujourd’hui, et assure au passage qu’en tant que Directeur de l’Afripol, il ne «ménagera aucun effort «pour concrétiser ces décisions sur le terrain, pour garantir une meilleure prise en charge des aspects sécuritaires». Il a affirmé, à ce propos, qu’il compte sur la «coopération» de ses homologues africains, mais aussi l’Union africaine. «Nous allons œuvrer de toutes nos forces pour faire d’Afripol un instrument fort et efficace dont tireront profit les polices de notre continent, à travers un soutien technique aux services de sécurité», s’est-il engagé, lors de la clôture des travaux, hier à l’hôtel El-Aurassi (Alger). Il a fait part également d’autres perspectives, dont les «échanges» d’informations et d’expériences entre les polices, le souhait de faire de ces dernières des centres de «rayonnement» scientifique via des formations de «qualité», des études de «haut niveau» ou encore des recherches dans touts les domaines et les spécialités de la police. Saluant l’implication des chefs des polices africaines pour la réussite des travaux de cette AG d’Afripol, le Directeur général de la Sûreté nationale, qui qualifie, du reste, cette rencontre d’«historique», plaide, dans le même contexte, pour plus de «coordination» et de «coopération» entre les différents services de sécurité, pour une lutte «efficace» des multiples fléaux qui mettent en péril la sécurité et la stabilité du continent. On pense au terrorisme, aux trafics d’armes et de drogue, ainsi que toutes les formes du crime organisé et transfrontalier, d’où l’impératif, a-t-il ajouté, de mettre en place des outils pour «développer et renforcer» les capacités techniques des polices africaines.



Renforcement des capacités techniques et analytiques, formation et perfectionnement



De son côté, le Directeur de la coopération internationale auprès de la Direction générale de la Sûreté nationale a révélé l’existence d’une réflexion au sein du Mécanisme de coopération policière africaine, pour créer un mandat d'arrêt africain devant «faciliter» l'arrestation et la remise des criminels en Afrique, et confié qu’une initiative a été prise pour la création d’un système de communication qui comprend des données partagée par les polices africaines.

Le commissaire Benyamina Abbad, qui s’exprimait, lors d’un point de presse, assure que le terrorisme constitue la première priorité d'Afripol, et indique que la lutte contre toutes les formes de la criminalité organisée requiert «l'échange» d'informations et d'expertises, et l'adoption d'une vision «commune» pour «intensifier» la coopération entre les différentes polices africaines. À propos de la stratégie de la police algérienne dans la lutte contre la cybercriminalité, il a expliqué que la DGSN œuvre pour le «renforcement» de ses capacités techniques et analytiques, la formation et le perfectionnement. Le Mécanisme de coopération policière africaine (Afripol) est une organisation de coopération policière africaine visant à «améliorer» l'efficacité des services de police africains, à travers l'échange d'informations et d'expériences en matière de lutte contre le crime transnational et le terrorisme. Il se veut une «valeur ajoutée» à la coopération policière régionale et internationale, et une «alliance stratégique» face aux menaces internationales qui pèsent sur un environnement en «constante évolution».

L'Algérie a abrité la première AG d'Afripol organisée par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), en collaboration avec la Commission de l'Union africaine (UA), avec la participation des chefs de police africains et des responsables d'institutions policières régionales et internationales. Les règlements intérieurs de l'AG et du Comité directeur ont été débattus durant la rencontre, outre la désignation du président et des membres des Comités directeurs d'Afripol et la définition des cadres généraux de coopération entre les instances de police tant aux niveaux national, régional que continental et international.

L'idée de création d'Afripol a été lancée, puis adoptée à l'unanimité, lors de la 22e conférence régionale africaine de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), tenue en septembre 2013 à Oran. L'initiative a été ensuite appuyée, en marge de la 82e Assemblée générale d'Interpol, tenue du 21 au 24 octobre, à Carthagène (Colombie).

S. A. M.