M. Sellal reçoit le ministre malien de la Justice : L’Algérie fidèle à ses engagements

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu, hier à Alger, le ministre de la Justice, garde des Sceaux de la République du Mali, Mamadou Ismaïl Konate, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Lors de cette rencontre, les questions liées aux relations de coopération dans le domaine judiciaire ont fait l'objet d'un «échange de vues fructueux», et il a été convenu, dans ce cadre, d’«approfondir les relations existantes qui, du reste, sont très bonnes, et ce conformément aux décisions prises, lors de la 12e session de la Grande commission mixte de coopération», précise-t-on de même source.

La rencontre a, par ailleurs, permis un échange de vues sur «les priorités de l'heure, sur les mécanismes à privilégier, ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre, en commun, à l'effet de consolider les efforts des pouvoirs publics dans la prise en charge des situations socioéconomiques et humanitaires induites par le retour progressif à la paix, à la sécurité et à la stabilité» au Mali.

S'exprimant à ce sujet, et tout en mettant en avant «l'intérêt recherché à travers la conjugaison des efforts de chacune des parties», le Premier ministre a tenu à souligner «la fidélité de l'Algérie à ses principes et à ses engagements, position qui demeure une exigence de son peuple aussi bien que de ses dirigeants». L'entretien s'est déroulé en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh.