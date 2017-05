Forum pharmaceutique international : Le Prix des pharmaciens africains décerné au Chef de l’Etat

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été distingué hier à Alger du Prix des pharmaciens africains en reconnaissance aux efforts consentis par l’Algérie pour la réussite de la 18e édition du Forum pharmaceutique international, placée sous son haut patronage. Cette distinction honorifique a été remise au ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, au nom de l’ensemble des spécialistes en pharmacie du continent noir. Outre ce prix, attribué au terme des travaux de cette importante rencontre, le Président Bouteflika a été également destinataire d’une motion de soutien et de mérite de la part du secrétariat permanent du Forum pharmaceutique international. Par ailleurs, l’Inter-Ordre des Pharmaciens africains (IOPA) a tenu, de son côté, à remercier le Chef de l’Etat pour son engagement et celui de l’Algérie pour le succès et le bon déroulement des travaux de cet espace d’échanges et de débats.

La 18e édition du Forum pharmaceutique international a été inaugurée le 14 mai en présence de plus de 3.000 participants, à savoir des professionnels et intervenants du secteur pharmaceutique d’Afrique et d’autres continents. (APS)