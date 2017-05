Prévention et répression de l'usage illicite des psychotropes : Vers une révision du texte de loi

Des commissions ministérielles (justice et santé) ont été installées aux fins de réviser la loi 04-18 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, souligne le président du Syndicat national des pharmaciens d’officines. S’exprimant, hier, sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale, Dr Messaoud Belambri annonce également un nouveau texte de loi en préparation concernant les psychotropes également.

Le travail des commissions devrait être sanctionné par « des dispositions nouvelles qui vont baliser la gestion et la délivrance des médicaments psychotropes », indique le président du syndicat national des pharmaciens d’officine. Et de poursuivre : « On parle actuellement d’ordonnances sécurisées en trois exemplaires et de différentes couleurs avec un numéro de série. Les pouvoirs publics pensent aussi lancer un fichier électronique central pour la dispensation des médicaments, avec pour objectif de faciliter la détection des mouvements suspects. Il est question, d’autre part, d’un nouveau modèle d’ordonnancier. Outre le travail des commissions, l’arrêté attendu détaillera le mouvement des psychotropes (production et importation, distribution en gros, prescription par les médecins, dispensation et détention au niveau des officines). L’ensemble de ces paramètres vont aider à sécuriser davantage le circuit, soutient l’intervenant ajoutant que « cela va également aider les pharmaciens à travailler dans de meilleures conditions ».

En réponse à une question sur « les médicaments contrefaits », l’invité de la rédaction fera remarquer que « l’Algérie est l’un des rares pays à être à l’abri de ce phénomène de la contrefaçon contrairement à beaucoup d’autres pays, y compris les pays occidentaux qui ont autorisé la vente sur Internet de médicaments ; ce qui est la source principale, chez eux, de produits contrefaits ». Il faut dire que le marché des médicaments, chiffré à 3,3 milliards de dollars, est considéré comme un marché assez lucratif et qu’il attire les convoitises. Aussi, « il y a des réseaux qui sont spécialisés dans la contrefaçon ». Le président du Syndicat national des pharmaciens d’officines affirme que le paysage réglementaire et institutionnel qui gère le médicament en Algérie sécurise suffisamment le marché du médicament. Cela dit, « il y aura toujours des risques, d’où l’importance de rester dans le cadre de veille sanitaire et d’être toujours vigilants ».

Evoquant le forum pharmaceutique international qui vient de baisser les rideaux et qui s’est déroulé durant trois jours consécutifs, soit du 14 au 16 mai ; au centre international des conventions, Dr Messaoud Belambri considère que ce dernier est en fait susceptible de contribuer à une stimulation de la production nationale pour l’amener ainsi à développer des exportations en direction des pays d’Afrique, demandeurs potentiels de produits pharmaceutiques.

Le forum sur la pharmacie et le médicament s’est — faut-il le rappeler — tenu en présence de plus de 3.000 professionnels des secteurs de la santé et de l’industrie pharmaceutique représentant plusieurs pays du continent africain et d’ailleurs. Il convient de signaler dans ce contexte que, par suite d’une production nationale dynamique, notre pays est en passe de réduire considérablement ses importations en la matière, avec l’ambition d’arriver à produire plus 60% de ses besoins en produits de soins, comme mis en relief d’ailleurs hier par l’invité de la rédaction.

S’exprimant justement sur les avancées réalisées ces dernières années par le secteur du médicament, l’hôte de la radio a souligné que ce secteur d’activité a fait ces dernières années d’immenses progrès, « notamment en matière de distribution du médicament qui est désormais assurée sur tout le territoire national et en temps voulu. Nous sommes également le seul secteur où il n’y a pas d’importation pure et le secteur le plus régulé après celui de l’aéronautique », a-t-il spécifié. S’exprimant ensuite au sujet du projet de création d’une agence africaine du médicament, Dr Belambri émettra le souhait que cette agence puisse établir son siège en Algérie.

L’autre vœu du président du Syndicat national des pharmaciens d’officines est que cette agence, en plus de son rôle de contribuer à l’harmonisation de la réglementation entre les pays du continent, elle puisse y faciliter l’accès de produits de soins Algériens ».

Dr Belambri affirme le fait qu’ « outre l’élaboration des documents relatifs à cette harmonisation, l’Etat a un grand rôle à jouer dans l’accompagnement des producteurs de médicaments, afin que nous ne soyons pas devancés par des pays concurrents ». Il convient de rappeler enfin que l’approvisionnement en médicaments en Algérie est actuellement assuré par 314 opérateurs privés, 150 grossistes-distributeurs et 9.600 officines de pharmacie.

Pour sa part, la facture d'importation des produits pharmaceutiques a légèrement augmenté (+2,4%) en 2016 à 2 milliards de dollars alors que les quantités importées ont reculé à 23.614,2 tonnes (-12,3%).

Soraya Guemmouri