Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, Célébration de la Journée Nationale de l’étudiant : Sur les bancs de l’Histoire

L’histoire de l’Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA), première organisation créée durant la Révolution de Novembre, son parcours et son rôle joué dans la lutte contre le colonialisme ont été évoqués, hier, au Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid. La conférence marquant la célébration de la Journée nationale de l’étudiant a été une occasion pour rendre hommage au chahid Abdelhafid Ihaddadène, le premier Algérien diplômé en génie nucléaire, mort dans un crash d’avion, le 11 juillet 1961, à Rabat. Un accident qui porte la signature des services secrets de la France coloniale.

Le 19 mai 1956, des centaines d’étudiants et de milliers de lycéens convaincus qu’ils ne feraient pas de meilleurs cadavres avec leur diplôme répondent à l’appel de l’UGEMA et rejoignent les maquis. Mais quelle est donc cette association qui avait tant d’influence sur les étudiants algériens ? C’est à cette question qu’a répondu un des fondateurs de cette Union, M. Djelloul Baghli. Invité du Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, le conférencier est revenu sur la genèse du mouvement estudiantin en Algérie. Une existence qui remonte à l’après-Première Guerre mondiale, et plus précisément à 1919. Dans son rappel historique, l’orateur a mis en exergue le fait que le mouvement estudiantin avait, au départ, une vision maghrébine, il était alors présidé par Ferhat Abbas. Par la suite, au mois de juillet 1955, c’est-à-dire 9 mois après le déclenchement de la Révolution, il changé d’appellation, pour prendre pour nom l’Union Générale des Etudiants Musulmans Algériens. Le ‘‘M’’ de musulmans, n’avait aucune connotation religieuse, mais c’était plus une référence identitaire. Mais aussi une manière de fermer la porte aux autres étudiants français et européens qui n’avaient pas les mêmes revendications que les Algériens. C’est donc à Paris qu’est née l’UGEMA, au mois de juillet 1955. Devenant ainsi, la première organisation de l’Algérie en lutte. Elle sera suivie par la suite, en 1956, par l’UGTA, puis en 1957 par le Croissant-Rouge Algérien et bien d’autres après. Djeloul Baghli se rappelle encore cette année 1956, où les étudiants algériens, étaient devenus la cible des partisans de l’Algérie française. Les provocations n’avaient plus de limites atteignant leur paroxysme. L’idée d’aller vers un mouvement de protestation commence à germer dans l’esprit des étudiants affiliés à l’UGEMA. La résolution est prise le 17 mai 1956 avec l’accord de tous. Le choix de la date porte sur le 19 mai. Et la grève sera illimitée. C’est la section d’Alger qui a pris cette décision, souligne M. Baghli, le comité directeur de l’Union, installé à Paris, désigne alors Bélaïd Abdeslam pour contacter Youcef Benkhedda. Ce dernier lui explique que ce n’est pas le FLN qui est derrière cette option, mais il lui confie que les dirigeants sont d’accord sur le principe. C’est ainsi qu’elle sera suivie par les étudiants algériens inscrits dans les universités françaises. Ce mouvement de protestation avait deux objectifs, le premier consistait au renforcement de la Révolution et surtout montrer à l’opinion française et internationale que la Révolution algérienne n’était pas l’œuvre d’hors-la-loi. La grève, a soutenu le conférencier, a été suivie à 100%. Un grand nombre d’étudiants a rejoint les rangs de l’ALN, et une autre partie l’OCFLN. En 1957, le CEE adresse une correspondance, signée par Krim Belkacem, à l’UGEMA, lui demandant la reprise des cours, car en parallèle de l’action armée menée contre le joug colonial, il fallait penser à former des cadres en mesure de construire le pays après l’indépendance. C’est dire, explique l’orateur, que les dirigeants de la Révolution étaient convaincus que leur engagement pour la libération allait aboutir. L’appel du CEE, portait deux conditions, la première demandait aux étudiants de quitter les universités françaises, et l’autre les incitait à s’inscrire dans les filières scientifiques et techniques.

Le premier Algérien ingénieur atomiste



En parlant de filière scientifique et des plus pointues, il vient à l’esprit le Génie nucléaire. Difficile à croire mais jeune Algérien, Abdelhafid Ihadadène, a pu suivre un cursus brillant à Prague. très peu le savent ; et beaucoup ignorent que cet enfant prodige est mort dans des conditions douteuses et tragiques. Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, est revenu, hier, sur le parcours de cet enfant de Toudja. C’est le président des anciens du MALG, Daho Ould Kablia, qui a apporté un témoignage éloquent sur ce jeune homme qui dans une lettre à son frère écrivait « une centrale atomique n’est pas un jouet que l’on calcule sur du papier. Il faut la voir et connaître tous ses rouages pour que demain je sois capable seul de la guider et même de concevoir tous les éléments pour sa construction ». Abdelhafid Ihadadène faisait partie d’un contingent de jeunes désignés pour suivre une formation dans les universités des pays amis. Avec deux autres étudiants algériens, ils suivait un cursus universitaires, pas des moindres, à Prague. Tout porte à croire, au vu de la filière qu’ils suivaient, qu’ils étaient surveillés par les services de renseignements français. Et ce n’est le fait du hasard, si l’avion qui les transportaient, ce 11 juillet 1961, vers Rabat, explose dans le ciel. Daho Ould Kablia, a expliqué, que les résultats de l’enquête de cet accident n’avaient rien donné, en raison du manque de moyens de l’époque. Mais des informations récoltées par ci et par là, et surtout le comportement du chef d’escale d’Air France, le sinistre Lopez, avaient démontré que le crime était signé. Pour le frère du défunt, Zahir Ihadadène, il y va de soi, que ce sont les services français qui ont attenté à la vie de son frère, car, à l’époque la France coloniale avait commencé les essais nucléaires de Regane, et Abdelhafid et ses camarades Djelloul Mered, Hocine Mouffok, Abdelouahab Bennini, Mustapha Djebbar, Maâchou, Bekhoucha, pouvaient entraver leurs projets sournois.

Nora Chergui