Commémoration au musée central de l’armée : Un souffle nouveau à la révolution

Le musée central de l'Armée a organisé, hier, une conférence historique, au profit des élèves des établissements scolaires de différentes régions du pays, et ce, dans le cadre de la célébration de la journée nationale de l’Etudiant (19 mai 1956). Une rencontre à laquelle ont pris part des représentants des autorités locales et militaires ainsi que des moudjahidine.

Animant cette rencontre le moudjahid M. Mohamed Debbah a mis l’accent sur les sacrifices des étudiants algériens qui, le 19 mai 1956, ont déserté les bancs de l’université et des lycées pour rejoindre les maquis de la Révolution. « Les étudiants d’aujourd’hui sont appelés à mettre leur savoir au service de la prospérité de l’Algérie et de sa dignité », a-t-il déclaré.

Selon M. Debbah cette journée a été un moment de rupture dans l’évolution de la guerre de Libération nationale. « C’est une date mémorable qui signe l’entrée des étudiants algériens dans l’action révolutionnaire. Aux premiers coups de feu de Novembre 1954, cette frange, à vrai dire, n’était pas nombreuse, dans un pays qui comptait une seule université à Alger », a-t-il expliqué.

« Il ne faut pas oublier que les 400 étudiants d’origine algérienne étaient noyés dans la masse des Européens dont le nombre avoisinait les 4.500 ».

Il a indiqué dans ce sens que l'appel du FLN à une grève des études est intervenu dans un contexte où, sous la houlette de Abane Ramdane, le mouvement insurrectionnel faisait appel à toutes les franges de la société. « C'est en cette année 1956, que les travailleurs vont mettre en place une structure syndicale dont le dirigeant, Aïssat Idir, sera torturé à mort par les sbires du colonialisme », a-t-il expliqué.

Le conférencier a mis en exergue le fait que l’engagement des étudiants était plus ancien, car ils faisaient partie, à l'instar de Belaid Abdeslam et de Mohamed Harbi, des instances dirigeantes du PPA-MTLD. L'appel à la grève du 19 mai 1956 était d'ailleurs le couronnement d'un processus où rien n'aura été épargné à l'élite intellectuelle du pays.

La décision de la grève a été d'ailleurs précipitée par l'enlèvement et l'assassinat de Aïssat Idir, figure emblématique du combat syndicaliste en Algérie. Aussi, il faut préciser à cet effet que l'organisation de l'UGEMA était déjà un cadre de mobilisation et d'engagement pour l'émancipation dans le cadre nord-africain.

« Le développement de la lutte armée, le besoin d'éléments instruits pour encadrer d'un point de vue politique et sanitaire les maquis, a induit l'appel pour les jeunes. Ils ont rejoint d'abord, à l'instar de Taleb Abderrahmane, les cellules du FLN qui organisèrent les cellules lors de la Bataille d'Alger », a-t-il raconté.

Par ailleurs, le moudjahid a estimé que cette commémoration est une occasion « pour tirer des leçons et enseignements, en vue de préserver le legs générationnel, ceci d’autant plus que l’Algérie évolue dans un contexte régional troublé, ce qui exige de faire preuve davantage de vigilance et de rester fidèle au serment des chouhada qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance de la patrie ».

Pour sa part, le lieutenant colonel Aakrich Mokhtar a souligné la nécessité de « continuer à organiser ce type d'activités au musée central de l'Armée et de laisser ce dernier ouvert au public et aux élèves pour préserver la mémoire de la nation et permettre aux jeunes générations de connaître l'histoire de la Révolution algérienne.»

Par ailleurs, des photos immortalisant les crimes commis par l'occupant français contre le peuple algérien et la participation de l'Armée nationale populaire (ANP) au processus d'édification post-indépendance sont également exposées.

Des effets personnels des martyrs de la Révolution ainsi que des documents historiques ont, en outre, été présentés lors de cette exposition. L'exposition restera ouverte au public, les matinées, jusqu'à fin juillet et durant les nuits jusqu'au 8 juillet, a indiqué la direction du musée.

Il est à signaler que d’anciens combattants et des étudiants ont également pris part à cette commémoration, au cours de laquelle un film documentaire intitulé Déclenchement de la Révolution et naissance de l’Armée de libération nationale (ALN), a été projeté.

Sarah A. Benali Cherif