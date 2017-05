Regard : Mon élève mon bourreau

Encore une atteinte au… savoir, à la science, tous les deux bastonnés, humiliés, au grand jour, devant des élèves qui ne comprenaient plus ce qui se passait. Tout comme leur enseignante, ils ne croyaient plus leurs yeux. Ils avaient vécu un véritable film d’horreur, en bonne et due forme. L’apprenant se transforme, en une fraction de seconde, en bête immonde incontrôlable, enfonce la porte de la classe, « shootant » son professeur à quelques mètres, se cognant contre l’estrade de la classe en dur. La pauvre victime s’en sort, traumatisée, avec plein d’ecchymoses et plusieurs points de suture. Il ne s’agit point d’un film d’action, mais d’un fait, bien réel, d’un drame qui s’est produit dans l’un des établissements de l’enseignement moyen, de la wilaya de Tlemcen. Que c’est dur, chez nous, d’être enseignant. Ce qui est arrivé à cette femme, dont le seul tort est, sans doute, d’avoir choisi d’orienter, guider, éduquer, de former des générations, bref, un métier ayant perdu sa sacralité et sa noblesse. Ce genre d’incidents sont courants et on n’en est malheureusement pas au premier, ni au dernier faux pas, voire même faute grave et impardonnable envers celui censé être « l’ambassadeur » du savoir, et ça l’est dans toutes les cultures et les sociétés. Nos établissements scolaires ne sont plus ces lieux respectés et vénérés. La preuve est donnée, au quotidien, par ces enseignants, victimes de leur profession. En effet, la violence contre le corps enseignant est banalisée par la société, au point d’assister les bras croisés à ce phénomène qui prend de l’ampleur. Que de fois ces porteurs du flambeau du savoir ont été roués de coups, humiliés, dans nos établissements scolaires, et leurs bourreaux ne sont autres que leurs élèves. Faut-il, être karatéka ceinture noire et deuxième dan pour exercer ce métier? Ça en a l’air, apparemment, avec la montée en flèche de la violence dans les lieux du savoir déviés vraisemblablement de leur vocation initiale, avec le consentement de parents très souvent démissionnaires.

Samia D.